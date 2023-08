Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 16 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 16 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Sube un poco la intensidad en el romanticismo; andas muy seco Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, en la medida que mandes a la tiznada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones.

Aguas con los pensamientos inútiles que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va a buscar la manera de acercarse a ti.

Recuerda que la vida es bien corta, no mal gastes tu tiempo haciendo cosas sin sentido que no valen la pena, el amor está por sonreírte pero cuida mucho tu actitud deja de criticar y buscarle defectos a esa persona.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te importa.

Próximamente tendrás noticias de una persona que te anda tirando los perros y le importas un chingo tanto sentimentalmente como profesionalmente.

Eres la Champions de alguien, así que cotízate y exige lo que mereces Foto: Especial

La vida te ha jodido en los últimos meses y no has logrado ser feliz del todo, debes aprender que no existe la felicidad absoluta y darte cuenta que en tus manos esta buscarla y trabajar en ella.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, te notarás alago triste o sacada o sacado de onda por personas que no están a tu lado en estos momentos, aprende a soltar y dejar ir, cuando un ciclo se cierra está por iniciar uno nuevo.

Recuerda que no hay mejor venganza que la indiferencia, no te claves en esas cuestiones y actúa como si te valiera madres aunque por dentro te esté llevando la fregada.

Si no te sientes preparado o preparada para iniciar un romance no lo hagas, porque nomas te vas amargar a ti y a tu pareja, quiérete y disfruta tu soltería, la vida no es fácil para nadie, así que no te quejes y haz algo por disfrutarla y vivirla de la mejor manera.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la venganza solo es para los cobardes, ten presente que la vida misma se encargará de poner a las personas en su lugar, no te dañes ni te sales por afectar a quienes te dañaron en tu pasado.

Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la tiznada, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad.

Ten cuidado con las palabras que salen de tu boca porque en un futuro regresarán a ti y tendrás que tragártelas cada uno de ellas, así que asegúrate que sean buenas. Una amistas se acercará a ti porque necesitará un buen consejo; ayúdala.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta.

Problemas gástricos se aproximan e insomnio. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en cuanto inicie el mes de septiembre llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación.

No ablandes tanto tu corazón porque te expones a que lo pisen y hagan de él lo que sea, ya te han traicionado y humillado mucho no permitas que vuelva a suceder, ponte las pilas y si hay necesidad de ser más duro hazlo.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro.

Aléjate de personas tercas y conflictivas que lo único que logran es sacarte de tus casillas y robarte parte de tu energía positiva, Si ese amor es para ti el universo conspirara para que así sea.

Que te valga maíz los comentarios de amistades o gente tonta que no te mantiene, recuerda que quienes de verdad te quieran y valoren lejos de repecharte o juzgarte te darán un consejo.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, Has madurado un chorro y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado.

Este mes se muestra excelente para iniciar negocio, si no sabes qué decisión tomar en algún asunto, piénsalo, medítalo y si es necesario platícalo con tu familia o amigos, y al final toma la decisión que consideres adecuada, pero que sea tu decisión.

Haz eso que nunca hiciste en tu pasado y que te valga lo que la gente piense o diga, la vida es corta y el tiempo no está para perderse en personas o situaciones tontas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre vienen discusiones o problemas familiares que se sabrán resolver poco a poco, no siempre es bueno expresar lo que sientes, empieza por hacerlo solo con esas personas que te muestran sus sentimientos.

Se vienen fuertes peleas; ni agarres los guantes porque saldrás perdiendo Foto: Especial

Se visualizan fiestas o borracheras, podrías encamarte con una amistad. Evento social en puerta y movimientos en tu trabajo, planearas un viaje y hay muchas posibilidades de que se realice, dinero extra en estos días y saldrás de algunas deudas que no te dejaban dormir.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, vienen cambios en la economía que te ayudarán a salir de una racha económica que no te dejaba avanzar.

La vida te ha jodido pero ha sido por tu ingenuidad por no llamarle de otra manera, no has sabido enfrentar problemas y has preferido quejarte y contarle a todo mundo antes de buscar soluciones.

Lo que no pude ser a la tiznada, hay nuevos errores por cometer así que no te lamentes ni te sumerjas en cuestiones que no deben ya de afectarte.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si tienes una relación se visualizan cambios en la rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia.

Viene un viaje en puerta y pensamientos pesimistas durante la noche, no pienses tanto en lo que pudo ser y concéntrate en tu presente, el futuro no existe.

Amores del pasado regresan pero te darás cuenta que has sabido sanar esas heridas, posibilidades de reencuentros y conocer nuevas personas, viene una relación muy bella entre el mes de septiembre y octubre, quizás sea la persona que has estado esperando.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es momento que visualices lo que deseas, algunas veces te dejas caer muy fácilmente por los comentarios estúpidos de otras personas, ya manda a la fregada todas esas situaciones y pon los pies en la tierra.

Cambios repentinos de humor podrían poner hasta la madre a quien te rodea, eres una persona muy capaz y no sabes lo que es la necesidad, te daña saber que necesitas algo y no lo tienes.

Te cargas un humor igual al de Hasbulla cuando no era tan famoso Foto: Especial

Cambios en tu trabajo y manera de tratar a las personas, ropa nueva, posibilidades de viajar y oportunidad de invertir en un negocio.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, una persona del pasado podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres.

Se requiere que te deshagas de todo eso que ya no necesitas en tu casa pues solo almacena malas energías y no les dan entrada a nuevas cosas.

Vienen días de muchos cambios en los cuales surgirá la oportunidad de realizar un viaje y será con amistades que son muy importantes para ti.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

DRV