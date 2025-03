Doris Jocelyn e Ileana Velázquez estrenan trend de apoyo a los migrantes y dividen opiniones: "eso es monetización" | VIDEO

El panorama para los migrantes que buscan el "sueño americano" en Estados Unidos se ha visto complejo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia del país, pues las imágenes de personas siendo deportadas en aviones, esposadas e incluso por los videos en los que se les ve escondiéndose para no tener que ser enviados de vuelta a sus países se han convertido en desgarradoras imágenes a nivel mundial y en medio de todo esto, las influencers Doris Jocelyn e Ileana Velázquez aparecieron para mostrar apoyo.

Desde hace varias semanas, Ileana Velásquez realizó un trend de maquillaje para exponer su apoyo a la comunidad latina que se ve obligada a migrar al país del norte y luego de hacerse viral, anunció junto a la mexicana Dorys Jocelyn que realizarían una colaboración para mostrar su apoyo a los migrantes y la tarde de este miércoles por fin dejaron ver el resultado.

Para esta esperada colaboración las influencers también ofrecieron unas palabras ante el contexto social que está ocurriendo en estos momentos, pero lo que acaparó toda la atención fue el resultado de su video con maquillajes, vestuarios, escenografías en las que se incluye "La Bestia" y decenas de banderas que muestran que los migrantes pueden ser de México, Guatemala, El Salvador y otros países de América Latina; a tan sólo un par de horas de haber subido el video ya acumulan más de dos millones de reproducciones, tan sólo en TikTok.

El video viral de Doris Jocelyn e Ileana Velázquez inicia con la canción "Mojado" de Ricardo Arjona y muestra a las jóvenes en desiertos y siendo alumbradas por los colores azul y rojo de las patrullas fronterizas, una escena que rápidamente cambia a ellas cubiertas de tierra y con los ojos blancos como un reflejo y honor a la memoria de muchos migrantes que han perdido la vida en la búsqueda de llegar al norte, o bien, a un par de jóvenes tras las rejas sólo por buscar una mejor vida.

Abordo de La Bestia, recrearon los riesgos que corren los migrantes. (Foto: TikTok @dorisjocelyn)

Trend de apoyo a los migrantes de Doris Jocelyn e Ileana Velázquez

El nuevo video de Doris Jocelyn e Ileana Velázquez es un trend de apoyo a los migrantes en el que incluyeron banderas de todos los países de América Latina, mientras que ellas muy al estilo clásico que usan en sus videos, se muestran con impactantes maquillajes y vestuarios. Sobre estos últimos, es posible verlas con trajes típicos de México, trajes de policías e incluso el dolor de tener que alejarse de sus familias.

Otras partes del video, donde también suena el tema de 2016 "Immigrants (We Get The Job Done)" de Snow Tha Product, Residente, K'naan y Riz Ahmed, para mostrar cómo muchos hombres y mujeres toman el camino más sencillo y barato al subirse a "La Bestia", esa locomotora que atraviesa de sur a norte, pero que nunca para y obliga a los migrantes a enfrentarse a riesgos de caídas, heridas o días sin comida.

Junto a "El inmigrante" de Calibre 50, las creadoras de contenido también dejaron ver los múltiples oficios y trabajos que ofrecen los "mojados" cuando se ven obligados a migrar y dejar todo en el olvido. Estas imágenes fueron compartidas por Doris Jocelyn con un largo mensaje para demostrar su apoyo a la comunidad latina:

"Desde nuestras trincheras, como mexicanos y latinos, es nuestro deber levantar la voz en apoyo a su causa. La migración no debería ser un crimen, es un acto de supervivencia y un derecho humano. Es momento de unirnos, de construir puentes en lugar de muros, de reconocer que en cada migrante hay un sueño que merece ser respetado. A nuestros hermanos migrantes les decimos: no están solos. Su lucha es nuestra lucha. Sus sueños son los nuestros. Desde cualquier lugar donde nos encontremos, sigamos alzando la voz, exigiendo justicia y abriendo caminos. Porque juntos, como una gran familia latina, somos imparables", se lee en TikTok.

¿Qué opinas del resultado? (Foto: TikTok @dorisjocelyn)

La emotiva publicación recibió el apoyo de los seguidores de la creadora de contenido, quienes dejaron mensajes como "me enorgullece Ricardo Arjona", "no hay palabras para describir tantos sentimientos al ver este trabajo hecho con el alma", "aquí los que nos ganó el sentimiento y nos rodaron lágrimas" y "demasiado brutal, arriba Latino América". Sin embargo, así como muchos internautas les mostraron apoyo, otros más criticaron este trend.