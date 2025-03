Hombre se duerme durante show en vivo de La Cotorrisa y el VIDEO se vuelve viral en redes

Recientemente el nombre de La Cotorrisa, el podcast creado e integrado por los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, se convirtió en tendencia en las redes sociales, aunque no precisamente por los mejores motivos, pues lejos de entretener al público parece que provocó el efecto contrario en uno de los asistentes a su show en vivo quien se quedo perdidamente dormido.

En el video que se volvió rápidamente viral se puede ver a un hombre sentado al fondo del auditorio durmiendo, algo de lo que al percatarse, los comediantes comienzan a hacer chistes al respecto, mostrándose incrédulos al pensar que estaba fingiendo, pues a pesar de que sus compañeros estaban a su lado haciéndole bromas, la persona seguía durmiéndose.

"No mam%s que es verdad o esta actuando, ¿No es actuado?, por Dios no es actuado. No mam%s que mala publicidad para el show", expresaron los integrantes de La Cotorrisa.