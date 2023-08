Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 14 al 18 de agosto, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos de 14 al 18 de agosto del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente con sus mejores predicciones

Así será tu suerte hoy, según Mhoni Vidente

Aries

Al comienzo de esta semana sucederán algunos eventos cósmicos que influirán positivamente en todas las personas de este signo. Debido a esta influencia estarás más sensible y con una actitud abierta hacia los cambios y las nuevas experiencias. Durante esta semana finalmente podrás superar todos los acontecimientos negativos relacionados con tu ámbito económico y financiero que te han ocurrido durante los últimos meses. Lograrás dejar el pesimismo atrás y enfrentar los nuevos desafíos con energía y optimismo.

En el terreno sentimental, el hombre de Aries no tendrá una buena semana. Te sentirás desanimado y desinteresado por tu relación amorosa. Tu pareja ha tenido actitudes que te han desilusionado profundamente y han provocado que ese enamoramiento tan grande que sentías en un principio se esfume completamente. Sin embargo, no te atreves a decirle a tu compañera sentimental lo que te ocurre y con ese silencio empeorarás la situación. Aprovecha esta semana para tener una conversación franca con tu pareja y para expresarle abiertamente tus sentimientos.

En cuanto a la mujer de Aries, recientemente has comenzado una relación sentimental y te estás esforzando para que prospere y se transforme en algo serio y estable. Sin embargo, tu pareja no te está ayudando mucho a este respecto. No te angusties sacando conclusiones precipitadas. Los astros te aconsejan que vayas con calma y que evites sobre todo las discusiones durante este fin de semana. En cuanto a la salud, se producirán incidencias planetarias que repercutirán negativamente en tu salud, sobre todo en los órganos del sistema reproductor.

Ten mucha precaución a la hora de mantener relaciones sexuales, sobre todo si tienes encuentros ocasionales con personas desconocidas.

Tauro

Será una semana importante para ti a nivel espiritual. Los siguientes siete días serán muy favorables para reflexionar sobre las actitudes que usualmente adoptas ante determinados acontecimientos. Si reflexionas, comprenderás que los mayores obstáculos que has tenido y que tienes en tu vida actual te los has colocado tú mismo debido a tus miedos. Es tiempo de renovar la fe en ti mismo.

En el ámbito de los negocios, se producirán a partir del miércoles de esta semana algunas dificultades. Has realizado recientemente una gran inversión para adquirir tecnología que pudiera ayudarte a impulsar tu emprendimiento comercial. La inversión ha sido muy acertada, pero el problema es que te has comportado de una forma muy negligente con dichas adquisiciones. El universo te enviará una señal de alarma para que tomes conciencia de los grandes inconvenientes que puede generarte esta actitud tan despreocupada. Sin embargo, si no tomas en cuenta esta advertencia tu economía se verá seriamente comprometida en un futuro muy cercano.

En el ámbito de las amistades, una persona muy cercana a ti te dará una grata sorpresa durante el fin de semana. Se darán todas las circunstancias para que puedas pasar un buen momento rodeado de las personas que te aman y que quieren lo mejor para ti, disfrútalo y deja los problemas y preocupaciones de lado. En el ámbito de la salud, esta semana tomarás la resolución de hacer cambios saludables en tu vida con el objeto de liberarte de los kilos de más que tienes. Para que tus buenas intenciones prosperen, intenta no dejarte llevar por el entusiasmo y plantearte metas inalcanzables. Es preferible que te propongas objetivos más realistas para evitar las desilusiones.

Géminis

Comenzarás esta semana con la Luna en tu signo opuesto, este hecho influirá positivamente en tu concentración. Sentirás una gran claridad mental que te permitirá tomar las decisiones importantes que venías postergando, las cuales vas a tomar de manera acertada. Tu intuición también estará muy desarrollada durante los próximos días, no dejes de escucharla y déjate guiar por ella. En el ámbito de los negocios, se te presentará una oportunidad para realizar una excelente inversión.

Sin embargo, habrá otras personas que también estarán interesadas, y para triunfar deberás planear minuciosamente una estrategia que te permita sobresalir con respecto a tus competidores. Esto será un desafío para ti porque estás acostumbrado a dejarte llevar por los impulsos, no obstante, en esta oportunidad deberás controlarlos si quieres obtener lo que tanto deseas.

En el terreno amoroso, esta semana te darás cuenta de que si deseas que tu relación continúe deberás adaptarte a las nuevas condiciones que te exigirá tu pareja sentimental. Estabas acostumbrado a tener el poder en la relación, pero las cosas han cambiado y ahora tu pareja ya no estará dispuesta a ceder tanto como la hacía en el pasado. En cuanto al ámbito social, una persona que has conocido recientemente te invitará a realizar un viaje a un destino que siempre has soñado.

Aunque en un principio pensaste que no podrías aceptar la invitación, durante esta semana todos esos inconvenientes que te impedían realizar el viaje se irán solucionando uno por uno, casi mágicamente. En tu destino está que ese viaje es importante. En cuanto a la salud, durante las últimas semanas has estado forzando a tu organismo a hacer cosas que no deseaba hacer y esta semana comenzarás a sentir las consecuencias de esas imprudencias.

Cáncer

Será una muy buena semana para todas las personas de Cáncer. Gracias a ello, muchas de las situaciones que tanto te preocupaban comenzarán a resolverse durante esta semana. A partir del miércoles se inicia un ciclo de renovación que traerá cambios extraordinarios en tu realidad. En el terreno amoroso, el hombre de Cáncer que tenga una relación comenzará la semana con un cierto pesimismo.

Estarás atravesando por una crisis de pareja, como la que atraviesan la mayoría de las parejas en algún momento de sus vidas. Sin embargo, estás exagerando las cosas y te angustias pensando que vas a perder a la persona que amas. Afortunadamente, esta semana tendrás una conversación con ella, la cual te permitirá ver objetivamente la gravedad de la crisis y dejar a un lado todos tus fantasmas y tomas las medidas necesarias para que salgan adelante. Por su parte, la mujer de cáncer tendrá una semana bastante complicada debido a los celos. Motivos no te faltarán, el hombre que está a tu lado es muy seductor y le coquetea y flirtea con las mujeres que se cruzan en su camino.

Sin embargo, es un coqueteo inocente que no pasará a mayores ni se convertirá en una infidelidad. Tienes dos opciones: la primera es no hacerte problema ni angustiarte por sus coqueteos. La segunda opción es buscarte otra pareja porque tu hombre difícilmente vaya a cambiar. El ámbito laboral estará muy tranquilo esta semana y sin ningún cambio importante. En cuanto a la salud, te sentirás lleno de vitalidad y energía gracias a la influencia planetaria que recibirá tu signo durante los próximos siete días.

Leo

Durante esta semana deberás prestar especial atención a tu temperamento. Se producirán algunas situaciones estresantes que pueden hacerte perder el control y entrar en discusiones agresivas. Serán días muy propicios para los aprendizajes a nivel espiritual. En ocasiones, las cosas no saldrán como tú lo esperabas, pero en vez de enfurecerte el desafío será aprender de los problemas que van surgiendo en tu camino.

En el ámbito de los negocios, se producirán esta semana algunos cambios muy positivos originados principalmente por la concreción de ideas que desde hace tiempo querías implementar en tu emprendimiento comercial. Sin embargo, antes de lograr implementar dichos cambios, tendrás que superar algunos obstáculos que te pondrá tu competencia. No te preocupes, con inteligencia y astucia lograrás salir exitosamente de esta situación. En el ámbito laboral, será una semana tormentosa. Algunos colegas, motivados por los celos y la envidia, querrán involucrarte en un hecho del que eres completamente inocente.

Estarás protegido por los astros y te será muy fácil demostrar que no tienes ninguna responsabilidad relacionada con ese acto. No obstante, esta situación te servirá para ser más consciente de la clase de personas que te rodean en tu ambiente laboral y a moverte con mayor precaución. En el terreno sentimental, tendrás una semana excelente. Surgirán salidas y reuniones en las que pasarás muy buenos momentos junto a tus amigos y junto a la persona que amas. En cuanto a la salud, tu hígado estará muy vulnerable durante los próximos días.

Debes evitar las comidas copiosas y los excesos en lo concerniente a las bebidas alcohólicas.

Virgo

Será una muy buena semana para aquellos que hayan terminado recientemente una relación sentimental. Diferentes acontecimientos que ocurrirán durante los próximos días los ayudarán a dejar atrás el pasado y a comenzar a sanar todas las heridas emocionales que les han dejado sus fracasos amorosos. Por otra parte, deberás cultivar la paciencia durante los próximos días. Estarás muy ansioso e impaciente por encontrar soluciones a todos tus problemas, sobre todo a nivel económico.

Los astros te aconsejan no tomar ninguna decisión en dicho ámbito durante esta semana. El hombre de Virgo vivirá una semana bastante tensa en su vida afectiva. Las constantes discusiones con tu pareja te han desmotivado, si no tienes hijos probablemente decidirás terminar con la relación. Sin embargo, si tienen hijos en común, el hombre de Virgo se sacrificará y continuará con su relación a pesar de ser infeliz en ella. Debe considerar si esa es la mejor de las soluciones.

Por otra parte, será una excelente semana a nivel sentimental para las mujeres de Virgo que se encuentren solteras. Alguien llegará a sus vidas y les hará recuperar todas las ilusiones que habían perdido. Será una relación muy estable y con mucho futuro. Hay posibilidades de una convivencia o matrimonio dentro de los próximos meses. En el ámbito laboral, te harán un ofrecimiento para cambiar de trabajo.

Tendrás tus dudas en aceptar esa oferta y harás muy bien en desconfiar. Has logrado mucha estabilidad y prestigio en tu lugar de trabajo actual y no vale la pena arriesgarlo todo por una propuesta que carece de la seriedad necesaria.

Libra

Todos los nacidos bajo este signo estarán bajo la influencia de Venus durante toda la semana, lo que incrementará su sensibilidad. Por otra parte, el tránsito de la Luna por Libra les acrecentará la capacidad de empatía. Durante los próximos 7 días tendrán mucha facilidad para entender a la gente que los rodea. No será una buena semana para tomar decisiones drásticas ni a nivel amoroso ni a nivel financiero.

La hipersensibilidad que te caracterizará durante estos días no te permitirá analizar los hechos de forma objetiva y por este motivo es muy posible que cometas errores en tus apreciaciones. En el ámbito de los negocios, tu emprendimiento comercial empezará a atravesar una etapa muy exitosa. La demanda de tu producto o servicio aumentará considerablemente. Sin embargo, pueden presentarse en tu empresa algunos problemas debido a la necesidad de adaptarse a los cambios. No intentes hacerlo todo solo, pide ayuda a personas idóneas que podrán aconsejarte el mejor camino a seguir.

En el ámbito laboral, deberás comportarte con mucha prudencia durante los próximos meses. Se producirán algunas vacantes en cargos importantes en la compañía donde trabajas, cargos que son muy codiciados por todos tus compañeros de trabajo y algunos de ellos estarán dispuestos a hacer lo que sea y hundir a quien sea con tal de obtenerlos. Si vas a optar por ellos ve con mucha cautela.

En cuanto a la salud, has estado sometiéndote últimamente a diversas dietas y eso ha provocado un gran desequilibrio en tu organismo. Aprovecha esta semana para organizar tus hábitos alimenticios y así evitar problemas de salud en un futuro.

Escorpión

Las influencias planetarias para las personas de Escorpio serán muy buenas durante esta semana y les permitirán solucionar los problemas que pudieran tener tanto en el ámbito laboral como en el sentimental y familiar. Las personas de Escorpio que se encuentren en una relación desde hace mucho tiempo tendrán una semana con bastantes altercados con sus parejas. El motivo de las discusiones será el mismo que les ha provocado desde hace meses. Tu pareja quiere tener un hijo y tú no consideras que sea el momento adecuado.

Alguno de los dos va a tener que ceder porque, de lo contrario, a pesar del amor que los une, la relación terminará desgastándose. En el ámbito de los negocios será una semana muy auspiciosa. Tu empresa está atravesando una grave crisis y necesitas ayuda económica externa para poder continuar. Estabas muy desanimado porque habías intentado todo lo que se te había ocurrido para obtener los recursos que necesitabas, pero no lo habías logrado. Sin embargo, esta semana surgirá en tus pensamientos una persona de tu pasado, una mujer, que habías borrado por completo.

Probablemente has tenido con esta persona una amistad desde la infancia y la adolescencia. Búscala, porque ella podrá brindarte la ayuda económica que requieres. En cuanto a la salud, durante las próximas semanas la gente de Escorpio tendrá una tendencia a comer más de la cuenta, posiblemente por motivos de ansiedad, y esto podría producir complicaciones en su organismo. Intenta encontrar el equilibrio entre el ejercicio y la alimentación para evitarte problemas en un futuro no muy lejano.

Sagitario

Has tenido una gran actividad en el ámbito de los negocios o las finanzas durante los últimos meses y por este motivo comenzarás esta semana sintiéndote agotado y con pocas energías. En cuanto a la salud, tendrás un susto hacia mediados de semana gracias al cual entenderás que no puedes continuar con un ritmo tan intenso de trabajo. Tu emprendimiento comercial está funcionando muy bien y continuará así, aunque te tomes unas semanas de descanso. Los astros te aconsejan que aprendas a delegar las tareas en la gente competente y responsable que trabaja contigo.

En el ámbito laboral, vas a recibir una propuesta muy interesante para tu futuro, pero implicará necesariamente un cambio de lugar de residencia, quizá en el exterior. Dudarás en aceptar porque tendrás que dejar tu cotidianeidad y adaptarte a nuevas costumbres. Sin embargo, es muy importante que aceptes porque en ese lugar conocerás a personas que serán indispensables para tu crecimiento profesional. En el terreno del amor, la mujer de Sagitario estará muy triste y preocupada por su vida sentimental durante esta semana. Recientemente, decidiste terminar una relación de mucho tiempo para intentar algo con un hombre que te había deslumbrado.

No obstante, con el paso de las semanas has comprendido que solo se trata de una atracción sexual y que no lograrás una relación estable con él, y peor aún, descubrirás que él no tiene ni siquiera intenciones de una relación seria contigo. Por su parte, el hombre de Sagitario vivirá una semana muy apacible y romántica con su pareja, y comenzará a hacer planes para un futuro en común.

Capricornio

Has tenido una gran actividad en el ámbito de los negocios o las finanzas durante los últimos meses y por este motivo comenzarás esta semana sintiéndote agotado y con pocas energías. En cuanto a la salud, tendrás un susto hacia mediados de semana gracias al cual entenderás que no puedes continuar con un ritmo tan intenso de trabajo. Tu emprendimiento comercial está funcionando muy bien y continuará así, aunque te tomes unas semanas de descanso. Los astros te aconsejan que aprendas a delegar las tareas en la gente competente y responsable que trabaja contigo.

En el ámbito laboral, vas a recibir una propuesta muy interesante para tu futuro, pero implicará necesariamente un cambio de lugar de residencia, quizá en el exterior. Dudarás en aceptar porque tendrás que dejar tu cotidianeidad y adaptarte a nuevas costumbres. Sin embargo, es muy importante que aceptes porque en ese lugar conocerás a personas que serán indispensables para tu crecimiento profesional. En el terreno del amor, la mujer de Sagitario estará muy triste y preocupada por su vida sentimental durante esta semana. Recientemente, decidiste terminar una relación de mucho tiempo para intentar algo con un hombre que te había deslumbrado.

No obstante, con el paso de las semanas has comprendido que solo se trata de una atracción sexual y que no lograrás una relación estable con él, y peor aún, descubrirás que él no tiene ni siquiera intenciones de una relación seria contigo. Por su parte, el hombre de Sagitario vivirá una semana muy apacible y romántica con su pareja, y comenzará a hacer planes para un futuro en común.

Acuario

En el ámbito laboral, será una semana que requerirá que pongas a prueba tu capacidad de adaptación. En tu lugar de trabajo se incorporarán nuevas tecnologías tendientes a simplificar y efectivizar todas las tareas. Sin embargo, te mostrarás reacio a utilizarlas como la situación exige. Tu resistencia no te provocará ningún bien, y puede llegar a perjudicarte mucho.

Tus superiores están pensando en ti para que ocupes un cargo importante, pero si continúas demostrando una actitud tan negativa hacia las transformaciones y los cambios, probablemente los harás cambiar de opinión. En lo que tiene que ver con el terreno amoroso, el hombre de Acuario ha sufrido mucho durante los últimos meses debido a una relación sentimental en la que había depositado muchas ilusiones, pero que no resultó como esperaba.

Aprovecha esta semana para dedicarla a continuar recuperándote y fortaleciéndote, porque dentro de poco el amor volverá a tocar a tu puerta. En cuanto a la mujer de Acuario, esta semana tomará decisiones importantes con respecto a su vida afectiva. Finalmente se dará cuenta de que no tiene sentido seguir luchando por una relación que ya no la llena.

Aunque las primeras semanas después de la ruptura serán duras y tristes, resiste porque la felicidad llegará a tu vida de una forma inesperada. En cuanto a la salud, algunos planetas podrán influir negativamente en tu organismo provocándote trastornos digestivos o alergias leves. No te preocupes porque durará solamente unos días, después de los cuales volverás a sentirte bien.

Piscis

Esta semana los nacidos bajo este signo estarán sujetos a la influencia del tránsito de la Luna en el elemento tierra. Es el momento ideal para realizar una higiene mental y liberarte de todas aquellas ideas negativas que no te sirven de nada. Te sentirás con energías suficientes como para enfrentar todos tus miedos e intentar erradicarlos. Durante los próximos días también tomarás decisiones importantes en cuanto a tu futuro.

Lograrás dilucidar qué es lo que deseas para tu vida en todos los ámbitos y te someterás a una estricta rutina para poder conseguir aquello que deseas. En el terreno amoroso, el hombre de Piscis se encontrará atravesando un período de mucha disconformidad. Tienes una relación estable y una mujer que te ama y te respeta. Cualquiera podría sentirse feliz, pero sin embargo tú no lo estás. Lo que sucede es que has idealizado una relación del pasado que no pudo concretarse.

Los astros te advierten que tengas mucho cuidado, si continúas así perderás una mujer real que te ama y te quedarás con el triste consuelo de un amor perfecto que solo existirá en tu imaginación. Los próximos días serán ideales para las mujeres de Piscis que se encuentren solteras porque finalmente encontrarán a un hombre que las complemente y se adapte a ellas a la perfección. En cuanto a la salud, inclínate por la moderación, sobre todo en lo referido a alimentos muy pesados y las bebidas alcohólicas, debido a que los nativos de Piscis tendrán un gran riesgo de padecer úlceras gástricas durante las próximas tres semanas.

SIGUE LEYENDO:

Karma de agosto: así le irá a cada signo del zodiaco según Mhoni Vidente