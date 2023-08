María José Cuevas habla sobre “La Dama del Silencio” y la otra cara de la moneda de la historia: las víctimas

María José Cuevas dirige el documental “La Dama del Silencio”, y no precisamente habla sobre la historia de Juana Barraza, mejor conocida como “La Mataviejitas”, sino de las personas que fueron víctimas de esta asesina en serie, y sus familias.

Para conocer más sobre el increíble trabajo de investigación, y de la polémica que rodea a este caso, el podcast Guía del hater recibe a María José, quien comparte el proceso que hubo detrás de “La Dama del Silencio”.

María José en el rodaje de "La Dama del Silencio" Foto: mariajosecuevas

Producción de “La Dama del Silencio”

María José comenta que el tiempo de realización fue de 18 meses, este proceso involucró principalmente la investigación del caso, este aspecto se llevó los tres primeros meses del recorrido que apenas comenzaba, y con base en eso se pudo tener acceso a los aspecto más relevantes del suceso.

Fueron tres meses de hacer una investigación profunda con el equipo de investigación, encabezado por Carla Casillas que es una maravilla, y eso nos dio acceso a los expedientes. Ahora, el expediente de Juana Barraza es más alto que yo, o sea mide más de 1,56, o sea eran hojas, hojas y hojas.

¿Por qué no se habla de “La Mataviejitas”?

Uno de los principales propósitos de “La Dama del Silencio” era enaltecer la memoria de los fallecidos, debido a la magnitud del caso, y el show mediático en el que se convirtió, se dejó de lado la importancia y el respeto que merecen las víctimas, respecto a esto nos cuenta un poco María José.



En el momento en que yo me senté a tomar el primer café con el hijo de una víctima, ahí sí fue completamente demoledor, ¿no? Porque claro, no te das cuenta que detrás del apodo de “La Mataviejitas” hay muchísimo dolor, y eso no lo vemos, y me incluyo.

Objetos de una de las víctimas. Foto: mariajosecuevas

Conoce más del documental “La Dama del Silencio” y descubre todo lo que la directora María José Cuevas contó para Guía del hater. Escucha el episodio completo aquí.

Juana Barraza no acepta sus crímenes

Durante el proceso de investigación, Cuevas prefirió no involucrarse con Juana Barraza, pues no la considera una persona confiable, además de los delitos que cometió, y las pruebas en su contra, no es capaz de admitirlos

Juana no es un personaje confiable, si ustedes ven cualquier entrevista de ella en YouTube cambia de opinión, y no acepta sus crímenes… Juana Barraza sí cometió esos crímenes, entonces no le vas a abrir un micrófono a alguien que no va a tener la honestidad, ¿no? de aceptar, o de tener una reflexión, ¿no?