Camisas blancas: 3 looks que puedes usar para ir a la oficina y verte elegante

Buscar un look perfecto par ir a la oficina puede resultar en un dolor de cabeza, ya que requerimos tener bastante imaginación para poder hacer diferentes combinaciones con las prendas que tenemos en casa para vernos modernas, arregladas y muy elegantes. Para ello hay prendas que son clave y que nos ayudarán a salir de apuros de una manera sencilla, sin complicarnos demasiado.

Una camisa blanca es una de esas prendas que son básicas, son prácticas pues se pueden combinar fácilmente con cualquier color, además dan un toque de elegancia y versatilidad a los looks que deseemos combinar. De hecho Carolina Herrera, la diseñadora venezolana ha dicho que es un básico en el armario y que no debería haber mujer que no tenga una.

Queda bien a todas las edades. Foto: Instagram

¿Cómo combinar camisas blancas con pantalones y faldas?

En Youtube hay muchos tutoriales de moda que nos dan buenas ideas para combinar nuestras prendas y desde luego no podía faltar uno que nos enseñe a combinar camisas blancas con otras prendas. De acuerdo con expertas en moda las camisas blancas son prendas atemporal que bien la puedes usar en verano, otoño o invierno.

3 look con camisas blancas ideales para la oficina

A continuación te presentamos tres ideas de looks que llevan camisas blancas como prenda principal, seguramente puedes recrearlos con lo que tienes en tu armario.

Jeans con top y camisa blanca

Es un look clásico que bien puedes usar para un viernes casual. Foto: Instagram @dmatelunacc

Con botines y pantalones casuales

Da un toque de elegancia y comodidad para el día a día. Foto: Instagram @dmatelunacc

Camisa blanca con falda de color

Es una combinación que hemos visto de manera recurrente en pasarelas de Carolina Herrera. Foto: Especial

9 ideas para usar camisa blanca en looks casuales

