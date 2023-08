Mujer que "ama estar embarazada" alquila su matriz en 40 mil dólares: "quiero ayudar a otros padres"

Una mujer originaria de Estados Unidos ha causado asombro en internautas después de que a través de su cuenta de TikTok reveló que amaba estar embarazada y por ese motivo decidió poner en alquiler su vientre por medio de gestación subrogada y así le daría la oportunidad a otras parejas de convertirse en padres cuando no ha sido posible para ellos.

Yessenia Latorre, quien vive en Atlanta, aseguró que desde que compartió su experiencia en su perfil de TikTok, muchas personas se han interesado en saber cómo ha sido este proceso, por lo que le han pedido más detalles de por qué decidió hacerlo; uno de los principales motivos fue porque le encantaba estar embarazada y no solo por el hecho de que recibiría una fuerte suma de dinero por hacerlo.

La joven de 26 años dejó claro que en este proceso el dinero es lo que menos le importa | Foto: Captura

La joven recibe 40 mil dólares por alquilar su vientre

La joven de 26 años ha dado a luz a tres bebés, dos de los cuales son propios y uno por gestación subrogada, sin embargo, destacó que ya se encuentra en proceso para iniciar con su siguiente embarazo. Latorre dejó claro que está alquilando su útero para ayudar a otras personas que no pueden quedar embarazadas. Asimismo, expresó que aunque recibe 40 mil dólares por someterse a este procedimiento, ella ve "el dinero como una ventaja para cambiar la vida de una familia de una manera invaluable. La familia es algo muy importante para mí y estoy orgullosa de lo que he hecho”, dijo.

Latorre ha contado en su perfil que tuvo a su primer hijo, Tyson, en 2017 y de inmediato se enamoró de la experiencia de llevar a un bebé en su vientre. Un año después volvió a embarazarse pero sufrió un aborto espontáneo después de cinco semanas, una experiencia dolorosa que la inspiró a convertirse en madre sustituta de otras personas que luchan por tener hijos propios.

“Realmente amo todo sobre el embarazo. Disfruto tener un bulto de bebé, ir a las citas médicas, sentir patadas de bebé”, dijo efusivamente.

La pérdida de su hijo la animó a ayudar a otros padres | Foto: Captura

Yessenia reveló que Quería convertirse en madre subrogada principalmente debido a su aborto espontáneo, algo que la dejó devastada y cambió su vida para siempre; “Estaba tan desesperada, pero al mismo tiempo, me sentí agradecida de tener un hijo porque muchas personas no pueden concebir”.

Quiere ayudar a los padres que no pueden tener hijos

En octubre de 2019, Latorre dio a luz a su segundo hijo, Trey Junior, pero no pudo evitar la sensación de estar embarazada nuevamente., por lo que procedió a inscribirse en una agencia de subrogación, que la emparejó con el tipo de familias que estaba buscando y comenzó su primer proceso de subrogación en octubre de 2021.

“Sentí que quería retribuir a los demás. Quería trabajar con una familia que quisiera tener una relación conmigo y que me permitiera ver al bebé en el futuro, eso era muy importante para mí. También quería ayudar a una madre que no podía tener un hijo”.

Para prepararse para el proceso, Latorre contó que se sometió a una evaluación psicológica, un examen médico, una serie de ultrasonidos, análisis de sangre y un mes de medicamentos antes de la transferencia del embrión. Además de los pagos por medicamentos, la transferencia de embriones y una asignación para ropa de maternidad, la joven ganó 40 mil dólares como madre sustituta por primera vez.

Yessenia aseguró que le hace muy feliz estar embarazada | Foto: Captura

Finalmente, en febrero de 2023, Latorre dio a luz a un niño sano y dijo: “No me resultó difícil darle a la familia su bebé. Estaba tan feliz de haber hecho esto por ellos. Podré verlo en el futuro y su mamá me envía fotos de él todas las semanas. Realmente me hace feliz”, expresó.

