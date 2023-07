Helle Jeppsson y su visión para emprender en el mundo del bienestar

Helle creó Scape, una app de masajes y faciales a domicilio, al lado del arquitecto José de Murga y pronto se popularizó al grado de ya tener presencia en 23 ciudades en nuestro país y cinco en Colombia. Su incursión en esta industria se dio por accidente, “empecé en el mundo de los spas por casualidad.

Hace muchos años vivía en Estados Unidos, estaba haciendo la maestría ahí y mi carrera iba enfocada totalmente en otra dirección, yo estaba trabajando en temas de desarrollo en el Banco Mundial”, recordó Jepsson quien nos contó fue a su hermana a quien le salió el proyecto de empezar con una empresa de spas en EU, el cual al final se la dejo a Helle, “acabé fascinada con todo el tema de wellness”.

Lo más desafiante de emprender para Helle han sido los altibajos, “A veces los altos son muy altos, los bajos son muy bajos y es muy emocional, sobre todo cuando llegas a la fase donde hay otras personas que dependen de tu emprendimiento. Lo más retador es cuando no va bien, sacar la energía para buscar”.

Aunque por supuesto que le ha traído grandes satisfacciones, “el impacto que tiene Scape para las terapeutas, el cambio de vida que les hemos podido dar. Hoy en México ya son más de mil terapeutas, muchas han mejorado su ingreso, mi mayor satisfacción es haber logrado dignificar la profesión de terapeuta y que se sientan muy orgullosas de lo que son, y el impacto familiar, que ya tienen tiempo para dedicar y para estar con sus hijos”, comentó Jeppsson.

Asimismo, la empresaria nos dio su mejor consejo para emprender: “Yo siempre digo la palabra de hazlo, pero al final es mucha constancia y ejecución, y si metes el ingrediente de la pasión y le metes mucho corazón, la verdad es que no hay manera que no salga bien. A veces la gente se estresa porque piensa demasiado en metas demasiado largas y lo siente imposible. Es el miedo a tomar el salto y empezar algo. Todo empieza desde cero, piensa en metas cortitas, pero que realmente vayas ejecutando”.

UN APAPACHO

El bienestar y el crear espacios en nuestro hogar que nos den paz es algo que ha tomado relevancia en nuestro día a día por lo que Helle creó Mys, una línea de aromaterapia, velas, difusores, jabones y cremas.

Esta idea nació en la pandemia que empezaron a tener venta de productos en línea y tras que Helle pensó en por qué no había una línea de aceites mexicanos de alta calidad, “en México hay tanta materia prima, es de los países con mejor materia prima del mundo, y al final no encontrábamos marcas muy comerciales que siempre era lo mismo, y decía, ‘tengo que poder tener una experiencia de aroma distinta y que provoque sensaciones, que de alguna manera lleve a la persona a otro lugar, que le rompa un poco el esquema mental. Encontramos una nariz mexicana, Izaskun Díaz, y con ella me pasé un año y medio desarrollando los cuatro aromas. Estaba obsesionada por mezclar mis dos mundos que son México y Suecia (sus padres son de Suecia y Noruega). Mezclamos ingredientes orgánicos de botánica sueca y mexicana”, nos contó sobre este proceso.

A lo que nos añadió que Mys significa apapacho en sueco.

“Toda la creación de la marca la hice con dos arquitectos, Regina Galvan Duque y Andrés Mier y Terán, que son para mí de los arquitectos más talentosos en México; me ayudaron a desarrollar el concepto, la marca y el diseño de los envases, eso le ha dado una profundidad a la marca muy fuerte”, comentó Helle, quien nos compartió la importancia de crear espacios dentro de tu casa que se sientan acogedores.

HA DICHO

“Todo empieza desde cero, piensa en metas cortitas, pero que realmente vayas ejecutando”.

Por Ailedd Menduet

Foto: Cortesía

MAAZ