AMMJE Conecta da voz a las mujeres empoderadas del mundo empresarial mexicano

El pasado 29 de junio, se llevó a cabo AMMJE Conecta, uno de los foros de mujeres empresarias más importantes de la Ciudad de México. A través de interesantes charlas, reconocidas panelistas a nivel internacional instruyeron sobre inversión, tecnología, comunidades digitales, además de muchos temas relevantes en esta era tecnológica.

Con una cálida bienvenida en el Senado de la República, Zaira Zepeda, presidenta de AMMJE CDMX, motivó a las asistentes a crear una red de apoyo para impulsar los negocios con el objetivo de expandir las posibilidades de cada emprendimiento y reconoció el esfuerzo de cada mujer al enfrentar los desafíos del mundo empresarial.

Mili Reyes, Ceci Váldez, Lorena Calderón, Berenice Peña y Azarischah Ponce de León. Foto: JDS Agencia

Entre las primeras ponentes en compartir su experiencia al adaptarse a los cambios estuvo Laura Manzo, directora de Dalia Empower, y motivó a trazar un camino laboral cuya motivación sea el disfrute del trabajo.

“He llegado a dónde no me imaginé llegar, he sido muy feliz en todos mis trabajos, pero creo que me falta mucho. Quiero seguir haciendo lo que haría gratis, cobrando”, aseguró.