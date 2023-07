La tienda secreta de ropa coreana tipo Shein donde encuentras ropa desde 100 pesos

La ropa de paca se puso de moda recientemente por ser más barata, tener variedad de estilos y contribuye al cuidado del medio ambiente, pues muchas veces son prendas de doble uso que por su durabilidad hacen que tengas que gastar menos en prendas “fast fashion” como las que venden en Shein que cada vez son más populares, pero que no duran y requieren grandes recursos ambientales como miles de litros de agua su fabricación.

En la Ciudad de México hay muchos lugares donde se puede comprar ropa de calidad a bajo precio, y las opciones son diversas pues la moda se fabrica para todos los gustos, tal es el caso de esta tienda donde puedes vestirte como las cantantes de K-Pop, ya que elaboran prendas iguales a las que usan intérpretes como Lisa de Blackpink, así que si te gusta ese estilo esta es la mejor opción para ti.

La tienda de ropa asiática a bajo precio

Las tiendas de ropa del Centro Histórico ofrecen una gran variedad de prendas que van desde vestidos, blusas, chamarras y abrigos hasta prendas mucho más elaboradas con diseños novedosos y que usan cantantes, por ello te presentamos estas opciones de lugares donde puedes comprar todo a un precio de fábrica y con descuentos de mayoristas. Esto quiere decir que si compras tres prendas similares te llevas un descuento.

Por eso también se convierte en una opción perfecta si buscas una segunda opción de ingreso. En Youtube se han popularizado mucho videos de personas que muestran dónde comprar artículos más baratos, y la moda es uno de los temas más recurrentes en el gusto de los mexicanos.

En esta tienda hay gran variedad. Foto:

Entre las calles Manuel Doblado y Circunvalación hay muchos locales que venden ropa elaborada directamente por fabricantes mexicanos, ahí puedes encontrar prendas desde cien pesos, por lo que no tienes que gastar miles de pesos para renovar tus looks. Incluso puedes recrear los looks de famosas de la televisión como Cynthia Rodríguez por menos de 500 pesos.

En estas calles hay muchas tiendas donde venden ropa de moda. Foto: Google Maps

SIGUE LEYENDO:

La bodega secreta de paca americana en Edomex, venden ropa más barata que en Shein desde 100 pesos: VIDEO