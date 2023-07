Ángeles de la guarda: conoce el mensaje para tu signo del zodiaco este 25 de julio de 2023

Los ángeles siempre están dispuestos a apoyar y a iluminar el camino de quienes les piden su ayuda, constantemente nos mandan señales para guiarnos, solo es necesario parar, reflexionar y analizar todo lo que nos rodea para descifrar el mensaje que nos envían.

Una forma de reforzar ese lazo con estos seres celestiales es mantener contacto con ellos platicando, haciendo peticiones, comprándoles flores y atrayéndolos por el olor las flores silvestres, ramos de pino, incienso, benjuí, sándalo, mirra, estoraque, alcanfor, laurel y romero son algunos de los que más disfrutan.

Prende un incienso y trata de meditar Foto: Pexels

¿Cuál es mi Ángel de la guarda?

ARIES (Arcángel Samael): Necesitas pasar más tiempo con tus amigos, ellos también necesitan de tu compañía, te darás cuenta que esa era la dosis que necesitabas para relajarte y empezar el día con una sonrisa.

TAURO (Ángel Hamabiel): Comienzan las vacaciones, procura no excederte en ningún sentido y recuerda que no debes hacer lo que no quieras que te hagan, eso es ley de vida.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): Noches de soledad y reflexión se avecinan, aprovéchalas para consentirte ya que casi nunca tienes tiempo para ti porque siempre estas rodeado de personas y con una agenda muy saturada.

CÁNCER (Ángel Muriel): Estas encontrando el camino y eso se nota en la calma que estas proyectando, trabaja en tu madurez emocional y eso te dejará grandes frutos.

LEO (Arcángel Miguel): Deberías considerar tomar algún tipo de terapia donde puedas mostrar tus emociones sin miedo a ser juzgado, te ayudará fortalecerte.

VIRGO (Arcángel Rafael): Comienzas a ver la vida con otros ojos, te estas transformando y en ese proceso aprenderás a elegirte a ti antes que a alguien más.

LIBRA (Arcángel Samael): No caigas en las tentaciones y mantente fiel a tus convicciones, no importa lo que den los demás, aquí lo importante es dar lo mejor de ti pero sin excederte.

Los ángeles nunca nos abandonan Foto: Freepik

ESCORPIO (Ángel Azrael): Comienza a comer más saludable porque aunque la pasas bien con los alimentos, pasan factura no solo con kilos de más sino con padecimientos.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): Hay pasatiempos que has dejado en el olvido, deberías retomarlos o encontrar nuevos, para conocer gente nueva y también para relajarte.

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): Viene dinero extra, así que disfrútalo pero no lo malgastes, debes aprender a planificar tus ingresos, verás los beneficios en poco tiempo.

ACUARIO (Ángel Uriel): Problemas en casa, descubrirás algo que no te gustará y que te hará sentir que sólo perdiste el tiempo, recuerda que todo es un buen pretexto para detenerse y reflexionar.

PISCIS (Ángel Azariel): Podrías recibir una llamada de un viejo amor del pasado con el que nunca concretaste nada, mediante un sueño o un fugaz pensamiento, parece una locura pero puede que sea tu boleto a la verdadera felicidad.

