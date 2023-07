Adidas X Bad Bunny: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los nuevos tenis del “conejo malo”?

En los próximos días Adidas lanzará la nueva colaboración que hizo con Bad Bunny y debido a ello cientos de seguidores de la icónica marca de calzado alemana, así como los del cantante boricua se han cuestionado de forma recurrente dónde podrán comprarlos y cuánto es que costarán, por ello, en esta ocasión te diremos todo lo que hay que saber sobre este nuevo par que surgieron de la inspiración del “conejo malo”.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la alianza entre Adidas y Bad Bunny inició en 2021 cuando se lanzó “The First Café”, diseño que se plasmó sobre la icónica silueta Forum Buckle Low y debido al exorbitante éxito que tuvo estar par, las colaboraciones entre ambas partes no se han detenido y aparentemente no pretenden hacerlo pues “el conejo malo” ha dejado ver que se encuentra muy cómodo plasmando sus ideas en las siluetas de la icónica compañía alemana de las tres líneas.

Bad Bunny y Adidas comenzaron su alianza en 2021. Foto: IG: badbunnypr

Cabe señalar que, la segunda colaboración que tuvieron Adidas y Bad Bunny no tuvo tanta repercusión como la primera y de acuerdo con diversos sitios especializados esto se debió a que la silueta del Response tiene un corte mucho más deportivo, por lo que con esta tercera entrega de la zaga pretenden reivindicarse con los amantes del mundo de los sneakers.

Así son los nuevos tenis de Adidas x Bad Bunny

En esta nueva colaboración entre Adidas y Bad Bunny tendrá como protagonista a una de las siluetas más exitosas de la famosa marca alemana, la cual, se llama Campus y como se dijo antes, el diseño de colores, texturas y algunos otros elementos provienen completamente de la inspiración del intérprete de éxitos como “Safaera” y “Party”.

Así son los nuevos Campus de Adidas x Bad Bunny. Foto: adidas.mx

En cuanto a las características de este nuevo par de Adidas x Bad Bunny, los Campus tendrán una paleta de colores que incluye tonos ocres y marrones sumamente cálidos, además, el diseño acolchado de los interiores y su doble lengüeta privilegian la comodidad el usuario. Cabe mencionar que, además de permitir derrochar estilo, este par también apuesta por la resistencia y seguridad gracias a su suela de goma y a los refuerzos del talón.

Los nuevos Campus de Adidas x Bad Bunny apuestan por el estilo y la comodidad. Foto: adidas.mx

Este nuevo par de Adidas x Bad Bunny cuenta con un par de cordones, unos blancos y otros en un tono café sumamente tenue, además, en la lengüeta tienen el famoso ojo que ya se convirtió en el sello personal del puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.

Precio y dónde comprar los nuevos tenis de Adidas x Bad Bunny en México

De acuerdo con el portal de Adidas, el nuevo par que realizaron en colaboración con Bad Bunny saldrá a la venta a partir del próximo sábado 29 de julio y el precio de estas piezas será de 3 mil 199 pesos.

Para poder comprarlos en línea es necesario estar registrado en Confirmed, una de las aplicaciones de venta de Adidas, además, también serán puestos a la venta de forma física en solo algunas de las tiendas más exclusivas de todo el mundo, en el caso de México se podrán encontrar en BC Masaryk y BC Madero.