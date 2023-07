Bad Bunny y la historia detrás de "A tu merced" y por qué hoy 4 de julio debes besar a tu crush

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del famoso cantante del género urbano conocido como Bad Bunny, ha generado cientos de comentarios y polémica tras su más reciente amorío con Kendall Jenner de las hermanas Kardashian, además de la demanda que aún lo persigue, su poca actividad en redes sociales tras lanzar el celular de un fan hasta sus más recientes sencillos: “Mojabi Ghost”, “un x100to” y “Where she goes”.

Sin embargo, existen algunos éxitos del famoso cantante que jamás pasarán de moda y que siguen sonando en los antros, fiestas e incluso para pasar una tarde relajada en casa mientras trabajas, y en reuniones con amigos, tal como sucede con su álbum “YHLQMDLG” que incluye éxitos como “Vete”, “Una Vez”, “Safaera” y “a tu merced”.

El famoso cantante obtuvo gran éxito con "YHLQMDLG". FOTO IG: Badbunny

Precisamente el internet retomó este último éxito musical de “A tu merced” del Conejo Malo debido a que menciona la fecha del 4 de julio, por lo que cientos de usuarios en todas las redes sociales han compartido desde memes, recuerdos y etiquetando a su crush en publicaciones relacionadas con esta fecha que ya se volvió conmemorativa entre los seguidores del cantante de “Yonagui”.

“A tu merced” es una canción que forma parte del álbum “YHLQMDLG”, mismo que cuenta con más de 300 millones de reproducciones en YouTube y consolidada como una de las más escuchadas entre los fanáticos en plataformas como Spotify.

La letra de esta canción hace referencia a que él se encuentra en una situación sentimental en donde a pesar de que puede tener varios ligues o prospectos, prefiere estar al servicio y a “la merced” de una mujer que le atrae demasiado.

Benito Ocasio mejor conocido como "Bad Bunny". FOTO: AP

Además, en esta canción con ritmos sumamente atractivos y bailables, hace una propuesta en donde se puede encontrar con esa mujer para tener relaciones sexuales el 4 de julio; además, agrega que aunque tiene examen al siguiente día, puede dejarlo todo por estar por y para ella.

“Yo sé que no eres fan del romanticismo y que estás cansada de que estos cab***nes te digan lo mismo, moviendo el booty no se va de ritmo. Punto 10 en la cama va a haber sismo, quiero jalarte ese pelito rubio y darte en cuatro el 4 de julio. Mañana tengo examen, pero tú lo sabes, que si me llamas no estudio”, dice la letra de esta canción