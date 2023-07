Sorpresas y cambios inesperados trae Venus retro y Mercurio en Leo: así afectarán a los signos hasta el 30 de julio

La astróloga venezolana Mia Astral ha hecho pública la información que debemos saber esta semana en torno a lo que los astros tienen preparado para nosotros, cómo nos afectarán en la salud, dinero y amor de aquí al 30 de julio, ya que hay varios fenómenos astrológicos como la Venus retrógrado, Mercurio en Leo y en sí toda la era de Leo.

Por eso la astróloga nos advierte que vienen sorpresas y cambios inesperados, además nos recomienda no hacer cambios bruscos pues la influencia de Venus retrógrado nos podría hacer cometer un error del que después podríamos arrepentirnos, por lo que no estamos en condiciones de cambiar de look o de aceptar un nuevo trabajo.

Son días en lo que podrías sentirte más triste de lo habitual. Foto: Pixabay

Venus retro y Mercurio en Leo: así afectarán a los signos hasta el 30 de julio

El martes 25 de julio tiene lugar el Cuarto Creciente de la Luna en Escorpio, que potencia nuestra intuición y nos ayuda a despedir el mes de julio llenos de vitalidad y energía. Con Venus retrógrado en Leo, hay riesgo de desavenencias y rupturas en las relaciones. Atentos.

A mitad de semana Mercurio en Leo se alinea con Venus retro y da chance a retomar conversaciones o proponer encuentros para entender mejor qué está pasando en una relación (no se trata únicamente de relaciones de amor) y cómo puede empezar a mejorarse si es qué hay chance.

Venus traen nuevas posibilidades para el amor. Foto: Pixabay

Así le irá a los signos hasta el 30 de julio

Libra

A mitad de semana, hay un conjunción entre Mercurio y Venus retro en la zona social de tu carta, indican muchas conexiones, pero también la oportunidad de reconectar con alguien de interés, si es algo que necesitas.

Escorpio

Al final de la semana, Mercurio entra en Virgo y eso da enfoque a tu zona social, de amigos y esta vez, será de apoyo. Otras personas se unen a tus causas o te ayudarán en proyectos y planes. No tengas pena en pedir ayuda si la necesitas.

Sagitario

Esta semana hay mucha actividad en Leo que es tu zona de estudios, viajes y crecimiento. Quizá estás por retomar un plan y parece que alguien se une a él. Si quieres invitar a alguien a hacer planes con una persona que te encanta, la mitad de la semana es buen momento.

Capricornio

La semana arranca con Mercurio en Leo en cuadratura a Urano en Tauro, así que será una semana de sorpresas en el amor, atracciones y aceleración de planes con otras personas. Pilas que puedes hablar sin pensar. Lo bueno es que te atrese a ser más tú que de costumbre.

Acuario

El 27 de julio, Mercurio "se une" a Venus retro en Leo indicando que el finde tendrá días estelares para conversar temas pendientes con pareja, expareja o interés romántico.

Piscis

El 28 de julio, Mercurio entra en Virgo para acompañar a Marte. Virgo es tu zona de pares, socios, colaboraciones y personas con las que compartes deberes y derechos. Se nota que es un periodo de trabajo mano a mano con ellos y de resolver algunas cosas. Mercurio ayuda porque mejora la comunicación y en ánimo de colaboración.

Consulta lo que te deparan los astros. Foto: Pixabay

Aries

Es una semana para: reunirte con otras personas para revisar proyectos creativos. Retomar un tema del corazón con alguien que te importa. Tener paciencia con cambios abruptos de planes.

Tauro

Al inicio de la semana, hay una cuadratura entre Mercurio en Leo y Urano en tu signo, que te impulsa a dejar de editarte y decir las cosas como son. Quizá no le caen bien a todo el mundo, pero será liberador para ti.

Géminis

A mitad de la semana, tu regente Mercurio se une a Venus retro en Leo, dándote la oportunidad o la segunda oportunidad con alguien, al menos de entenderse mejor. Ahora, tomar la oportunidad o crearla, depende de ti.

Cáncer

No, no es Mercurio retro, pero la energía de la semana, que ve a Mercurio en cuadratura a Urano, puede verte lidiar con inconvenientes e interrupciones en tu trabajo o entendimiento con el equipo. Ten paciencia y respira. El clima astrológico mejora hacia el final de la semana.

Leo

Venus acaba de empezar a retrogradar en tu signo, está estacionaria y es cuando tiene más fuerza. En eso crea conjunción a Mercurio esta semana y Urano en Tauro les hace presión. Es decir se trata de una semana de reapariciones sorepresas para muchos será un alivio aclarar lo que no entendían, así que mente y corazón abiertos.

Virgo

Al final de esta semana, Mercurio llega a tu signo para quedarse hasta el 4 de octubre porque va a retrogradar. Pero por ahora no te preocupes por eso, porque empieza es a final de agosto, lo que sí debes saber ya es que Mercurio y Marte en tu signo, indican que estás en un periodo muy activi, de tomar la iniciativa, de conectar con otras personas.

