Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 24 al 28 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

Aries

Esta será una semana bastante difícil para todos los signos debido a que habrá muchos planetas en retrogradación. Con respecto a Aries, La luna estará en Capricornio y este signo no es afín a ese astro. Aries es regido por Saturno que representa las estructuras y la negatividad, mientras que la Luna representa el amor y no tiene ni espacio ni tiempo. Esto conjunción va a provocar que te vuelvas muy reflexivo y pesimista.

Sin embargo, durante estos días sentirás una gran ambición profesional. Toda tu atención estará focalizada en tus metas profesionales y descuidarás por completo a tu pareja. Debes dar a cada cual lo que necesita. En el trabajo estarás muy incentivado porque se abrirán nuevas puertas y oportunidades que te motivarán a esforzarte. Por ese gran trabajo existirá la posibilidad de que te ofrezcan un puesto en el que tengas personal a tu cargo.

Aquellas personas de este signo que hayan planeado mudarse o hacer reformas en el hogar deben pensarlo muy bien porque habrá algunos gastos imprevistos que desestabilizarán su economía. Será, sin embargo, una buena semana para ocuparse de los negocios familiares y para comprar bienes inmuebles. Marte estará durante los próximos dos meses en tu Casa 5, y esto influye en la forma en la que concibes el amor. Buscarás la parte superficial del amor y sólo buscarás satisfacción sexual. Tus sentidos estarán muy excitables y tendrás la libido muy alta.

Venus influye sobre Marte y provoca que las personas de tu signo se vuelvan más cálidas y amables. La baja de tensión que vas a vivir va a influir positivamente en tu estómago e intestinos. Es una fortuna que al fin controles a tu estrés porque hay grandes probabilidades de úlceras en un futuro cercano.

Tauro

Saturno se encuentra en el signo de Escorpio. Este tránsito va a obligar a los nativos de este signo a tomar decisiones y a reflexionar acerca de su vida, de su futuro y de sus proyectos. En lo que se refiere a las sociedades, es el momento de aclarar y de tener una conversación franca con tus socios. Si sientes que la unión comercial ya no te interesa, sigue a tus intuiciones.

Si están planeando comenzar un nuevo negocio, y decidir participar, es aconsejable que se asesoren por algún experto en el tema que pueda aconsejarlos y guiarlos y así evitar cometer errores que pueden representar pérdidas financieras. En el amor, también estarás impulsado a tomar decisiones. Si estás en crisis con tu pareja desde hace un tiempo y no logras salir de ella, durante esta semana tendrás el valor para separarte. Tú sabes que esa es la mejor decisión, aunque al principio sea muy doloroso, con el tiempo lograrás superarlo y te sentirás liberado. La reflexión también abarcará la relación con los hijos.

Te preguntarás qué clase de padre o madre eres. Es un muy buen momento para reforzar la relación con ellos y limar cualquier aspereza o conflicto que puedas haber tenido durante las últimas semanas. Aquellos nacidos bajo este signo que tienen pendientes cuestiones legales, es conveniente que busquen un buen abogado porque los aspectos judiciales estarán muy detenidos a partir de esta semana y durante los próximos meses. Si esperabas cobrar una suma de dinero, probablemente te desilusionarás porque el dinero no llegará en el tiempo que esperabas. En cuanto a la salud, esta semana vas a encontrarte propenso a padecer sinusitis, problemas respiratorios y resfríos.

Géminis

La presencia de Júpiter en tu Casa 1 propicia cambios en el ámbito laboral, ya se trate de traslados o de ascensos. En el ámbito de la salud, habrá que tener mucho cuidado con los órganos sexuales. Los hombres pueden presentar problemas en el pene, los testículos y la próstata. Por su parte, los órganos reproductivos de las mujeres estarán muy vulnerables.

Es aconsejable que consulten al médico ante cualquier molestia o dolor en esos órganos. Por otra parte, Marte en la Casa 2 influirá positivamente en la parte financiera, pero ten paciencia porque la fluidez del dinero solo se dará a fines de esta semana. Tendrás una buena racha de dinero que se mantendrá durante los siguientes dos meses. En lo que se refiere al amor, será una semana de mucha estabilidad y compromiso para los que están en pareja. Sin embargo, pueden presentarse algunas discusiones por celos excesivos.

Debes cuidar tu carácter y evitar hacer reclamos por cosas sin importancia. Dale el espacio que tu pareja necesita, puesto que no tienes nada que temer. Si estás soltero, lograrás dejar atrás las historias del pasado y durante esta semana resurgirán los deseos de abrirte al amor. Aparecerá una persona que llamará tu atención y con la que podrás construir una hermosa relación. En cuanto a la salud, esta semana deberás realizar modificaciones con respecto a tu alimentación debido a problemas y malestares en el estómago.

Si eres mujer y estás buscando un hijo, aprovecha esta semana porque a partir del lunes comenzará un período de mucha fertilidad que se extenderá hasta fin de mes.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo comenzarán la semana con el Sol en la Casa 7, esto significa que habrá una reafirmación y consolidación de la pareja. Serán días de mucho romanticismo con grandes probabilidades de compromisos o casamientos. Por otro lado, Mercurio en Escorpio les otorgará mucha profundidad en las emociones y facilitará la expresión de sus sentimientos. Por ello, el amor y la pareja ocuparán un lugar central para Cáncer durante toda esta semana.

En el ámbito laboral tendrás gran claridad mental y la capacidad de realizar de manera inteligente y eficaz tus diferentes labores, logrando destacarte en el terreno profesional y que tus jefes te feliciten por su excelente desempeño. Es una semana ideal para los que necesiten estudiar o rendir una materia. En otras áreas, la economía no va a resultar muy beneficiada durante esta semana. Todas las cuestiones referidas al dinero van a resultar muy dilatadas. Si están esperando algún pago, probablemente no llegue a concretarse en los próximos siete días.

Tampoco será una buena semana a nivel familiar, sobre todo en lo que se refiere a la familia política, ya que existirá tensión y conflictos en reuniones familiares. Lo mejor sería que te mantuvieras lo más lejos posible de esa parte de tu familia por lo menos hasta la próxima semana. Ten cuidado en lo que se refiere a tu salud, porque estarás muy vulnerable ante los cambios climáticos. En cuanto a la salud, esta semana estarás muy propenso a padecer sinusitis, problemas respiratorios y resfríos. El fin de semana será muy favorable para realizar viajes cortos o para trasladarte hasta lugares pacíficos y con mucha naturaleza que te permita descansar.

Leo

Durante esta semana tendrás que hacer acopio de mucha paciencia y perseverancia. Vas a mostrar una gran tenacidad para alcanzar los objetivos en el ámbito profesional. En el ámbito económico, te moverás con mucha astucia y esto te permitirá ganar grandes sumas de dinero o invertir en negocios que se volverán muy rentables. Es un excelente momento para hacer adquisiciones con miras a mejorar el confort de tu hogar.

Si desde hace tiempo querías comprar un electrodoméstico, no dudes en hacerlo en estos días, porque estarás favorecido y probablemente encuentres grandes descuentos en aquellos artículos que buscas. También es un período propicio para la renovación de teléfono celulares y ordenadores. En el amor, las mujeres de este signo sentirán cierta decepción con respecto a sus parejas. Habían depositado muchas expectativas en esta nueva relación, pero sentirán que las cosas no están resultando como esperaban. A las mujeres de este signo les gusta ser tratadas como reinas y se llevarán grandes desilusiones al descubrir que el hombre con el que están no se parece en nada a un príncipe azul.

En la vida de los nativos de este signo que están solteros, aparecerá en algún momento de los próximos siete días una persona por la que sentirán una inmediata atracción. Será una relación con mucho fuego y mucha carga sexual. Al principio se tratará sólo de una aventura, pero con el tiempo la relación puede llegar a transformarse en algo serio. Será una excelente semana para retomar la actividad física y empezar una alimentación sana con vistas a bajar de peso. No se excedan con el ejercicio, porque pueden sufrir accidentes leves en las articulaciones y los huesos.

Virgo

Los nacidos bajo este signo comenzarán la semana con el Sol en la Casa de Tauro, esto implica que durante los próximos días ocurrirán acontecimientos que los ayudarán a expandir la mente y la conciencia. Sentirás una necesidad de cultivar tu parte espiritual y te replantearás tus creencias filosóficas y religiosas. Tendrás muchos deseos de hacer un viaje largo a un lugar tranquilo que sea adecuado para el estado reflexivo en el que te encuentras. Dicho viaje no se dará esta semana, pero sí podrás planearlo exitosamente.

Harás reservaciones y encontrarás excelentes descuentos en cuanto al alojamiento y la estadía. En el ámbito laboral, Venus influirá positivamente en tu relación con tus compañeros de trabajo y tus jefes. Las tensiones que habían existido durante las últimas semanas desaparecerán. Lograrás entablar relaciones más cordiales y amenas con tus colegas y esto te aportará grandes beneficios en un futuro cercano. Venus, además, les aportará un carisma especial que te volverá muy convincente y persuasivo.

Si trabajas en un área relacionada con las ventas, está será indudablemente una semana ideal para ti. El deseo sexual se va a encontrar muy incentivado por la presencia de Marte y la Luna. Tendrás ganas de experimentar cosas nuevas, vas a poner los prejuicios de lado y te dejarás llevar por el placer. En el amor, los hombres que se encuentren solteros se van a enamorar perdidamente de una persona muy expresiva y romántica. Esta relación les permitirá disfrutar de momentos de mucho placer sexual, pero deben ir con cautela porque no existirán posibilidades de que se transforme en algo serio.

Libra

Esta semana, familiares y amigos cercanos recurrirán a ti en busca de contención y consuelo. La Luna en la Casa 2 hará que tengas una enorme capacidad para conectarte con las personas y para comprenderlas. En el ámbito laboral, estarás muy estimulado. Las condiciones estarán dadas para que obtengas un ascenso o una mejora considerable en tu sitio de trabajo.

Estarás de muy buen humor y eso ayudará en tu relación de pareja. Esta semana comienza con un período de mucha comunicación y conexión con los compañeros sentimentales. Gracias a ella, fortalecerá la confianza que tienes en tu pareja y podrás expresarle todos tus temores y todos tus sueños. Por otra parte, las mujeres de Libra que se encuentren solteras conocerán a alguien de tu mismo signo, repentina y accidentalmente. Este hombre les llamará la atención por su alegría y por su deseo de complacerlas y de dedicarles tiempo.

Los hombres de Libra se destacan por su capacidad de seducción. Sin embargo, esta semana te sentirás muy insegura y por eso no vas a intentar nada con esa persona. Debes estar tranquila, pues la inseguridad será pasajera y recuperarás tu seguridad habitual durante las próximas semanas. Los hombres de este signo van a pasar por el mismo trance, pero con una Libra. Con respecto a la salud, el cuerpo te exigirá más horas de sueño.

Por motivos laborales estás durmiendo muy poco, de manera que aprovecha los fines de semana para recuperarte y así evitar que tu cuerpo se agote. El ambiente familiar, por otra parte, va a resultar muy positivo y acogedor, sobre todo el fin de semana. Vas a realizar algunos cambios en tu hogar destinados a embellecerlo mediante pintura, cambios de lugar de los muebles y cambios en la decoración de algún ambiente. Esta actividad te permitirá pasar placenteros momentos con tu familia.

Escorpión

Será una semana muy positiva para comenzar nuevos proyectos y nuevas alianzas. El Sol estará influenciado por Júpiter, por lo que los próximos días serán muy propicios para consolidar vínculos, ya sean sociedades en el ámbito económico o matrimonios en la esfera sentimental. La tenacidad que caracteriza a las personas de este signo se verá potenciada por la presencia de Marte y de Plutón. Esta doble influencia será benéfica sobre todo en el terreno laboral.

En esa esfera te desenvolverás muy eficientemente y tu buen desempeño te ayudará a ir concretando tus ambiciones profesionales, pero debes tener paciencia porque los ascensos y reconocimientos solo llegarán en los próximos meses. Será una semana bastante tranquila, pero ten cuidado el jueves y el viernes porque tu humor se ve a encontrar muy variable y puede provocarte problemas con tus superiores y eclipsar la excelente labor que vienes desempeñando. Evita las confrontaciones. Trata de serenarte con la música y los ejercicios de respiración. Será una semana con muchas buenas noticias en lo referente a juicios y cuestiones legales.

Se resolverán favorablemente los litigios por herencias y manutención. En el amor, aquellos nativos de este signo que se encuentren solteros tendrán muchas probabilidades de encontrar pareja, la cual llegará a sus vidas a través de las amistades. La Luna en el signo de Virgo indica que esta semana tendrás una gran actividad social. Debes aprovecharla porque es el momento ideal para encontrar alguien para entablar una relación seria. Las personas de este signo que estén en pareja tendrán una semana complicada, porque estarán muy exigentes y caprichosos.

Intenten evitar las confrontaciones y ceder en algunos aspectos.

Sagitario

La presencia del Sol en Tauro les dará a todos los nacidos bajo este signo deseos de renovarse energéticamente y de poner en orden el hogar. Será una semana ideal para realizar una limpieza profunda en el lugar en donde se habita y para desprenderse de las cosas que ya no nos sirven. La renovación también abarca la parte espiritual y sentimental. Se va a producir una necesidad de liberarse de miedos y ataduras emocionales.

Vas a experimentar la urgencia de renunciar al recuerdo de un viejo amor, el cual entorpecía las posibilidades de entablar una relación amorosa en el presente. De hecho, en lo que toca al amor, Venus en la Casa 7 favorece las relaciones de aquellos que se encuentren casados o en convivencia. La facilidad para comunicarse les permitirá estrechar aún más los lazos de afecto. Es una semana ideal para los casamientos o los compromisos. En lo que toca a la esfera laboral, los nacidos bajo este signo que se encuentren desempleados van a estar muy favorecidos para lograr reinsertarse laboralmente.

Por otra parte, los que ya cuenten con un empleo deben evitar confiar en esos compañeros de trabajo que quieren embaucarlos con falsas adulaciones y que en realidad lo único que desean es perjudicarlos. Los astros advierten que hay riesgo de grandes traiciones durante esta semana, sobre todo en el ámbito laboral de aquellos que trabajan en relación de dependencia.

En lo que se refiere a la salud, tu estado físico no estará muy bien y te verás obligado a realizarte un examen médico. Debes acudir a esa cita y seguir las indicaciones del doctor al pie de la letra porque, si no lo hacen, hay grandes posibilidades de que se presenten problemas graves en las próximas semanas.

Capricornio

Será una semana muy práctica para Capricornio, y por ello los nacidos bajo este signo podrán concretar los proyectos y ambiciones laborales por las cuales han trabajado mucho durante los últimos meses. Vas a pasar por un excelente momento en el ámbito profesional y estarás muy incentivado y te propondrás nuevas metas para alcanzar. También va a ser un momento favorable para expandir la mente a través de los estudios, pero no para dar exámenes porque no vas a encontrar la concentración necesaria. En lo que toca al dinero se verá muy favorecido, sobre todo en los juegos de azar.

Tu estado anímico será muy bueno debido a la influencia del Sol y la Luna sobre este signo. Los capricornio se sentirán felices y con ganas de divertirse. Van a comenzar nuevas actividades, tanto deportivas como artísticas, que los ayudarán a ampliar su círculo de amistades. Van a verse llenos de un gran carisma y resultarán muy atractivos, sobre todo para las personas del sexo opuesto. Esto puede provocar problemas para aquellos que estén en pareja porque sus compañeros sentimentales se sentirán inseguros y con miedo a perderlos.

Ningún otro signo se preocupa tanto por las reglas como Capricornio, sin embargo, esta semana sentirán la necesidad de explorar sus propios límites, sobre todo en el ámbito sexual. Tendrán deseos de confesar a sus parejas sus deseos más íntimos. Estarán dispuestos a innovar en ese aspecto y a soltarse un poco más en la cama. Gracias a ello, sus parejas estarán muy agradecidas. En cuanto a la salud, el buen estado anímico los llevará a cometer excesos sobre todo con las comidas.

Hay que cuidar el régimen, especialmente en lo que toca a los dulces. Será una semana de gran fertilidad y bendiciones para los que estén realizando tratamientos de fertilidad.

Acuario

Durante esta semana los nacidos bajo este signo tendrán un muy buen humor que se mantendrá estable hasta mediados de la semana que viene. En el ámbito laboral, debido a ese excelente estado de ánimo, podrán interactuar y relacionarse con todos sus compañeros de trabajo de una forma cordial y amena. Será momento de cerrar conflictos. Por otro lado, esta semana tomarán la decisión de retomar los estudios o bien de comenzar una carrera universitaria.

Hace tiempo que deseaban hacerlo, pero estaban limitados por algunos prejuicios. La presencia de Júpiter será fundamental porque los ayudará a vencer esas limitantes. Van a suceder desilusiones con respecto a las amistades. Diferentes acontecimientos les abrirán los ojos en lo que respecta a algunos amigos y se darán cuenta de que es mucho mejor alejarse de ellos. En el amor, aquellos que se encuentren solteros comenzarán a interesarse por alguien de su entorno.

Será una persona que ya conocen y puede que sea algunos años mayor que ustedes. La relación empezará como una amistad y gradualmente se convertirá en un romance. Tenían muchos prejuicios con respecto a esta persona, pensaban que era fría y aburrida, pero al conocerla mejor descubrirán que solo aparentaba serlo. Habrá grandes posibilidades de casamiento y compromiso con esta persona. El ámbito familiar estará muy demandante esta semana y los hará sentirse un poco agobiados.

Somatizarán esta tensión a través de dolores en el cuerpo, sobre todo en la cabeza y en las articulaciones.

Piscis

Será una semana con mucho movimiento. Los nativos de este signo se sentirán muy inspirados y con grandes ideas para emprender algunos negocios. Durante estos días tendrán un gran poder de persuasión y lo usarán para imponer sus ideas, sobre todo en el ámbito laboral. Mercurio en Aries les dotará de la inteligencia y astucia necesaria para conseguir los recursos económicos que necesitan para concretar sus proyectos.

Durante el día, derrocharán energía, pero en las noches, aquellos que se encuentran solteros probablemente sientan una gran melancolía. Es una excelente semana para las reconciliaciones y para hablar con aquellos miembros de la familia con los que hace mucho que no tenían contacto. Saturno los moverá a perdonar y a resolver los conflictos emocionales del pasado. En el amor, las mujeres de Piscis que se encuentren solteras van a conocer a un hombre inquieto y enérgico del cual se enamorarán en muy poco tiempo. Será una buena relación si saben poner límites debido a que, al tratarse de un hombre tan temperamental, corren el riesgo de perder su individualidad ante ellos.

En tanto que los hombres de Piscis se sentirán atraídos por una mujer que también tendrá mucho carácter. Será una mujer un tanto caprichosa, pero con la que lograrán formar una relación seria y estable. Los piscis que están casados o conviviendo tendrán una excelente semana debido a la presencia de Marte en la Casa 7, un tránsito los impulsará a profundizar los vínculos. Surgirá en la pareja el tema de los hijos y la posibilidad de convertirse en padres en un futuro cercano.

