Pareja que tuvo relaciones en teleférico revela demandará por el "daño irreparable" que les causó el video filtrado

La pareja que se volvió viral por mantener relaciones sexuales en el teleférico de Guayaquil, Ecuador, reapareció en redes sociales para anunciar que demandarán debido a que esta situación les ha traído muchos problemas en su vida personal, incluso situaciones de salud, pues el hombre aseguró que tiene una delicada enfermedad, por lo que necesita una operación, sin embargo, se acaba de quedar sin trabajo.

Hace unas semanas, se volvió viral en redes sociales un clip en el que se observa a una pareja sosteniendo relaciones íntimas mientras viajaban en el teleférico. Las personas creyeron que se encontraban solas, no obstante, la cabina tenía una cámara, colocada para monitoreo, por lo que fueron captados por el operador, quien les advirtió que en la siguiente estación serían detenidos. A pesar de que los jóvenes lograron evadir la justicia, el video de seguridad se filtró.

¿Qué enfermedad tiene el hombre del teleférico?

Recientemente, la pareja que protagonizó aquel video volvió a las plataformas digitales en compañía de su abogado Pavlov Rodríguez, para anunciar que emprenderán acciones legales por la difusión de las imágenes sin su consentimiento. En un clip colocado en las cuentas oficiales del jurista, Carlos y Tatiana, nombres de los involucrados, indicaron que esta situación les ha traído consecuencias graves en su vida privada, pues el hombre perdió su trabajo.

Según el abogado, Carlos era el sustento de su hogar, mantenía a su esposa y tres hermanas menores a quienes les pagaba sus estudios. Además, estaba juntando dinero para pagar una operación, ya que padece varicocele, una enfermedad que produce hinchazón en las venas que están ubicadas al interior del escroto. "Es una enfermedad muy grave diagnosticada en octubre de 2022. Al dejarme sin empleo, me quitan la oportunidad de operarme como estaba planificado en el seguro social", argumentó el hombre.

Tatiana y Carlos relatan los daños que les ha causado la situación TW @Abg_Del_Pueblo

En tanto, Tatiana destacó que a ella también le ha afectado la filtración del video, ya que no sólo sufre burlas y acoso en redes sociales, también sus vecinos le hacen comentarios desagradables. La agraviada indicó que ha sido un daño "irreparable e incalculable", pues tuvo que dejar de hacer cosas para evitar los señalamientos de la gente. "He tenido que suspender mis actividades académicas, no puedo salir a la calle. Tuve que renunciar a mi trabajo por lo que está pasando. Tengo ansiedad".

Es así como la pareja iniciará una demanda contra los responsables de la filtración del video, así como de los que han tratado de suplantar su identidad. "Dañaron gravemente los derechos de mis clientes. Tomaron la decisión de activar la justicia para poder llevar a la cárcel a los responsables de ese acto. (...) Los daños causados no sólo ponen en riesgo su salud, sino también su vida", destacó el abogado de Tatiana y Carlos.