Creación de podcast: ¿Cómo mejorar la calidad de un podcast a través de la voz y el sonido?

Ya nos lo decían nuestros hermanos de la industria radiofónica, “la voz y el sonido son indispensables para la creación de cualquier producto auditivo” tomando en cuenta, ¡Claro! las pausas, la cadencia, el silencio, la intención.

Es evidente que, a través de la voz, (sin necesariamente ver a una persona) podemos saber cuál es su estado de ánimo (si está enojada, feliz, triste), cuál es su carácter habitual (si en su voz percibimos timidez, entusiasmo, elocuencia) y cuál es su objetivo al hablar (si desea explicar algo, si nos brinda un consejo, si nos está dando instrucciones y más).

"Marco, el podcast" conducido por el mismísimo Marco Antonio Regil,

La popularidad de la voz en la industria, no sólo auditiva, sino visual, ha tomado cada vez mayor relevancia, por esta razón es que los videos sin sonido y que solo están acompañados de texto, dificultan esa retención que los productores y creadores esperan obtener de los usuarios. En pocas palabras, no importa que tan brillante sea tu guion e idea plasmada en tu producto auditivo, (en este caso, un podcast), si no cuidas que el resultado final sea de máxima calidad.

Aspectos que debes tener en cuenta

En la creación de podcast sucede algo similar, el ruido que se escapa dentro de un episodio suele ser molesto al oído y esto se convierte en la razón número uno por la que los escuchas prefieren abandonar el contenido.

Podcast "La magia del caos" conducido por Aislinn Derbez

El silencio no es del todo malo, porque nos permite respirar, pensar y estructurar mejor nuestras ideas dentro de una conversación, lo preocupante es cuando ese silencio resulta incómodo, largo o rompe completamente con la línea de la charla que minutos antes ya se mantenía, pero si sucede durante la grabación todavía tienes la posibilidad de que en postproducción ese fragmento sea eliminado.

Recuerda que aunque tu editor puede hacer magia en postproducción, debes tener una planeación precisa para resolver todo lo posible desde la grabación. Y si apenas estás comenzando a grabar tus propios podcasts, toma a consideración una revisión adicional antes de publicarlo o subirlo a las diferentes plataformas de streaming.

Te recomendamos escuchar, "ARCHIVOS SECRETOS", un podcast en el que encontrarás misteriosas historias que creías en el olvido:

Escucha a los creadores y aprende de ellos

Antes de producir o crear un podcast identifica tus fortalezas y debilidades, pregúntate qué es lo que más te gusta realizar, ¿escribir guiones?, ¿hablarle a la audiencia?, ¿editar?, una vez que tengas conocimiento de ello, sumérgete en ello y capacítate para obtener mejoras, esto no quiere decir que si lo tuyo es escribir tendrás prohibido hablar ante el micrófono, pero si es recomendable que inicies con el área en la que te sientes más cómodo para que los resultados sean de mayor calidad.

Al igual que los artistas plásticos y pintores es importante que aprendas de la forma en la que otros creadores de podcast generan contenido y sin hacer una copia exacta, tendrás la capacidad de retomar lo más destacable que ellos ponen en cada uno de sus proyectos, tómalos como inspiración, escucha muchos podcast y selecciona tus favoritos y haz una lista de lo que más te gusta de ellos cuando los escuchas, así poco a poco irás afinando tu oído y pronto detectarás lo que quieres y no quieres incluir en tus propios podcast.

Si tienes tiempo, toma cursos y capacítate en el rubro, hay cursos de locución, creación de podcast, guionismo y edición en muchos lugares, solo es cuestión de buscar.

