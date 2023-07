VIDEO | Una máquina promete leer tu futuro usando inteligencia artificial

La imagen de una persona leyendo las cartas del tarot o interpretando frente a ti los signos incluidos en tu carta astral parece que está destinada a pasar de moda. Al menos esa es la idea que se desprende de una moderna máquina que promete decirte tu destino empleando la inteligencia artificial.

Creada por la empresa Co-Star para promover su nuevo servicio, llamado The Void y el cual promete contestar preguntas abiertas, algo que ninguna aplicación de su tipo puede realizar en la actualidad, la máquina ofrece respuestas a algunas preguntas descabelladas.

La máquina que, de acuerdo con sus creadores está inspirada en la estética de las computadoras soviéticas y las máquinas de feria en la que una gitana te leía el futuro, fue instalada en un popular negocio de revistas en Nueva York, hasta donde han llegado cientos de personas atraídas por dicha novedad.

La máquina ofrece respuestas personalizadas a preguntas abiertas. Foto: Instagram / Co-Star

“La astrología no es una ciencia perfecta, pero tampoco existe una ciencia perfecta, y no lo digo de manera anticientífica. No creo que la ciencia sea perfecta, y no creo que nada sea perfecto, porque los humanos somos imperfectos. Y eso es genial. Genuinamente, es hermoso”, señaló Banu Guler, fundadora de Co-Star, en una entrevista concedida a The New York Times.

La máquina tiene un menú de unas 100 preguntas abiertas, entre las que se incluyen consultas como “¿debo hacerme anarquista?” o “¿debo iniciar un culto?”, cuyas respuestas son calculadas por una inteligencia artificial basada en ChatGPT y GPT-3, que se nutre de textos creados por poetas y astrólogos.

La máquina ha causado sensación entre los tiktokeros estadounidenses. Foto: Instagram / Co-Star

Muchos astrólogos desconfían de la máquina. De acuerdo con el rotativo neoyorquino, las principales dudas que tienen están relacionadas con los fallos que pueden ofrecer las máquinas, lo cual puede ocasionar que las personas, quienes buscan un consejo para tomar decisiones importantes, tengan ideas equivocadas.

“La inteligencia artificial es emocionante para cosas como la división de átomos. Las máquinas cometen errores, y la persona que recibe la respuesta podría ir por ahí con la respuesta incorrecta en su mente para siempre”, señaló la astróloga Susan Miller a The New York Times.

De acuerdo con la página oficial de Co-Star, The Void estará disponible para celulares Android e iPhone y la consulta tendrá un costo de aproximadamente un dólar por consulta. En el caso de la popular máquina, que ha causado sensación en TikTok, seguirá durante algunos meses en Nueva York, antes de ser instalada en Los Ángeles.