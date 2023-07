Le pide a su novio ver "Barbie" juntos y lo tunden en redes por su respuesta, "esa película es de morras"

A unas horas del gran estreno mundial de Barbie, miles de fans están muy emocionados de poder ver en la pantalla grande a su personaje favorito y aunque la cinta no está dirigida a algún género en específico, un hombre recibió una ola de críticas después de que se negara a ver la cinta junto a su novia al afirmar que “es para mujeres”.

El live action de Barbie es uno de los estrenos más esperados de este año, pero hay a quienes no les causa emoción alguna, y aunque esto es entendible debido a que las personas tienen diversos gustos cinematográficos, no hay justificación para la respuesta que le dio este chico a su novia cuando le pidió que fueran a ver el estreno.

La joven no se esperaba que su novio le iba a contestar de esa forma, sin embargo, por lo que quiso exhibir su respuesta | Foto: Captura

Barbie es “una película de morras”

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la usuaria @VictoriaSalcido compartió la captura de pantalla de WhatsApp de una conversación con su novio donde se muestra la respuesta inesperada que le dio cuando le habló sobre ir a ver la película juntos, pero lo que el le contestó la sorprendió por completo.

"Le dije a mi vato si me llevaba a ver barbie y me contestó esto. Cada fav es un date cuenta amiga”, escribió junto a la imagen donde aparece la platica entre ella y su pareja, quien sin tapujos aseguró que no quería ir a ver la cinta aunque fuera acompañado de su novia.

A lo que su pareja le dijo: "Nel ni lo pienses jajaja. Porque es de morras esa película, si vamos a hacer algo o ver algo ¿por qué no algo que disfrutemos los dos? ¿No te parece?", fue lo que le contestó su novio.

Pero ahí no terminó la conversación, la jovencita le argumentó que la relación también consiste en hacer cosas que le gusten al otro y que incluso ella iría a ver cualquier cosa por él. Pero lo que remató la discusión fue cuando el chico le dijo: “Si quieres también me pinto las uñas”.

El chico aseguró que no iría aunque se lo pidiera su novia porque la película es "para morras" | Foto: Captura

Lo tunden por respuesta

Como era de esperarse, en pocos minutos la publicación se hizo viral en redes sociales, donde internautas hicieron diversos comentarios al respecto, muchos de ellos le sugirieron que estaba en la relación equivocada y que incluso lo que había ocurrido lo debería tomar como una “red flag” mientras que otros usuarios señalaron que lo que su novio le había dicho, si bien no era lo correcto, pues parecía ser un comentario machista, tampoco hay nada malo en tener gustos diferentes e incluso no “sacrificios” solo por querer hacer las cosas que a la pareja le gustan.

“Chica tu novio tiene razón, hay cosas que a él le gustan, cosas que a ti te gustan y cosas que les gustan a los dos, en pareja hay que concentrarnos en esa última para que la vida no sea un ejercicio de sacrificio. Ve con amigas y mándalo con amigos a ver las de guerra”, “Seguro la vas a disfrutar con amigas mejor que con cualquier vato”, “Que no joda el vato, no se le vaya a caer algo por acompañar a su novia a ver una película”, “Ahí no es amiga”, fueron algunos de los comentarios.

