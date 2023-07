Pumas Femenil presenta a sus refuerzos para el Apertura 2023 de la Liga MX

Con el firme objetivo de regresar a Liguilla y ser un equipo competitivo para buscar ganar el primer título de la historia de esta escuadra, Pumas Femenil presentó a sus nuevas jugadoras de cara al Torneo Apertura 2023. Las delanteras Desirée Monsiváis y Sindia Arteaga, así como la defensa Selene Valera, la portero Paola Calderón y la mediocampista Sherlyn Ríos son los refuerzos con los que cuenta el equipo del Pedregal para el nuevo semestre.

Harán su debut en la competencia, enfrentando en casa, al campeón América. Para Desirée Monsiváis, exjugadora de Rayadas de Monterrey e histórica goleadora del torneo, llegar a Pumas es una motivación muy especial, “ya que mi madre es aficionada al equipo y ella quería desde hace mucho tiempo que jugara aquí”.

“Cuando se dio la oportunidad de venir acá, se lo consulté y no lo pensé en venir. Además de que cuando hablé con Jonathan Lazcano (DT del equipo) me convenció de inmediato con el proyecto. Espero aportar con mi experiencia y la madurez que he adquirido en los últimos años todo lo que pueda”, agregó Monsiváis.

El estratega auriazul afirmó que el objetivo es regresar a la Liguilla y ya de ahí pensar en algo más, “pero todo tiene que ser con base en el trabajo del día a día, pensar en un plan en específico, trabajar en una identidad, saber lo que queremos. Las jugadoras que llegaron están aquí por una razón, y si las cosas salen bien, el regresar a la fase final y pelear por el campeonato va a ser una consecuencia; queremos pelear y soñar por eso”, recalcó.

Leopoldo Silva, presidente del Club Universidad, resaltó la importancia de tener jugadoras líderes y con ese criterio se basaron en la lista de altas para la escuadra felina. Además, dejó en claro que aún no cierran la puerta a nuevas contrataciones, de cara al torneo que se avecina.