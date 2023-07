El Tri busca a niño africano que ama las quesadillas: "Zay, hermano, ya eres mexicano"

Hace unos días fue compartido en la web el caso de Zay, un niño de nacionalidad etíope que le hizo un fuerte berrinche a su mamá simplemente porque no era mexicano y porque quería comer todos los días quesadillas. El video del pequeño de 4 años rápidamente llegó hasta las redes sociales en México; hoy ya lo busca el equipo de futbol nacional.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde el equipo de la Selección Mexicana pidió ayuda para localizar a Zay y aunque no especificaron cuál es el motivo de encontrarlo, lo más seguro es que quieran invitarlo a México para que pueda comerse unas deliciosas quesadillas en compañía de los jugadores de futbol.

"Oye, Twitter... ¿Pueden ayudarnos a encontrar a este tipo ???????????????", escribió en su perfil la Selección Mexicana.

Pero no solo el TRI de México lo busca, a la causa también se unió la marca de tequila Gran Centenario, quienes pidieron que por favor les avisen en caso de encontrarlo, ya que también quieren hacerle un presente a la madre del menor para que se "mexicanice".

"¡Ey! avísanos si lo encuentras, porque su mamá va a necesitar un poco de tequila para “mexicanizarse”, fue lo que escribió la compañía de José Cuervo.

Quiere ser mexicano porque ama las quesadillas

El clip del pequeño fue compartido en TikTok y en cuestión de minutos dio la vuelta al mundo y enterneció a miles de internautas después de ver la tristeza y el enojo de Zay al darse cuenta que no era mexicano y que no podía comer todos los días quesadillas y es que según su madre este platillo tradicional es el favorito del niño y por eso externó su molestia al no poder comerlas.

La madre de Zay le recuerda que el pequeño es etíope, pero Zay insiste en quiere ser mexicano | Foto: Captura

“Eres etíope, eres africano, eres negro, ¿quieres ser mexicano por qué comes quesadillas?”, a lo que él responde: “Sí, por eso quiero ser mexicano”, es lo que le dice su mamá, mientras Zay no puede ocultar su enojo, a tal grado que voltea la mirada y cruza los brazos.

¿Qué tiene una quesadilla?

La quesadilla es uno de los platillos mexicanos más famosos del país, está elaborado a base de tortilla la cual originalmente es de maíz pero también puede ser de harina de trigo. En algunas ocasiones es preparada con algún guisado como tinga, hongos, papa, flor de calabaza, huitlacoche o simplemente puede llevas quesillo o queso oaxaca.

