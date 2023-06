Joven rompe el silencio y revela que su expareja la engañó con su propia madre: "Deben ir a terapia"

Las redes sociales se han convertido en un espacio importante y popular, donde las personas deciden compartir su cotidianidad, logros, viajes, comidas, entre otras cosas. Una de las plataformas más famosas y con más fuerza es TikTok, sitio en el que se vuelven virales historias de todo el mundo. Videos de todo tipo: desde conmovedores hasta las lagrimas o aquellos que nos hacen morir de risa, pasando por los dramas.

En las últimas horas ha tomado fuerza el caso de una joven, que narró los momentos de impacto a lado de su pareja, a quien acusa de haberla engañado con su suegra, es decir, su propia madre. La conmoción llegó cuando se dio cuenta que su pareja practicaba el incesto.

El clip ha ganado popularidad con más de 5 millones de reproducciones y cientos de comentarios

Foto: Especial

La mujer denunciante, identificada como Emma, a través de su usuario @mingus.mingus en TikTok, dijo que su novio la había sido infiel también con su hermana biológica. El clip ha ganado popularidad con más de 5 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

En las imágenes se aprecia como la joven mira fijamente a la cámara mientras el texto dice: “Me doy cuenta de que mi ex engañándome con su propia madre es algo por lo que probablemente debería ir a terapia y no algo de lo que solo bromeo con mis amigos”.

La conmoción llegó cuando se dio cuenta que su pareja practicaba el incesto

Foto: Especial

Lo que hizo que las reacciones se desataran, provocando intriga y curiosidad sobre cómo ha sucedido esto. Sin embargo, la mujer no ha dado detalles sobre el asunto. "Alguien dígame qué sucedió", "¿cómo te enteresate de la situación?" y "es su nombre edipo, déjalo", fueron algunos comentarios.

A pesar de que un sector de los usuarios de la plataforma TikTok la ha señalado por mentir, ya que únicamente deseaba clicks y likes. Ella ha asegurado que no tiene razón para mentir. “No lo supe hasta después de que rompimos y él me dijo porque pensó que me haría querer quedarme jajaja”, declaró.

