Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 9 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 9 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Empieza un ritual que aleje las malas energías, la envidia está a todo lo que da Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cambios de humores repentinos, personas del pasado retornan, discusión familiar e inclusive traerás la espinita de algo que no pudiste hacer, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, dale para delante y arriésgate en todo que la vida es corta, disfruta lo que va llegando y no permitas que nadie te quite las ganas de soñar.

Ya no temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te has hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy, no guardes rencor agradece, pues gracias a esos trancazos de la vida, lograste salir a flote y convertirte en una persona más segura.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, eres muy de enamorarte de dos personas a la vez y no saber qué elegir, pon en claro tus sentimientos, recuerda que si sentiste algo por alguien más teniendo pareja quizás no amabas tanto a quien tenías a tu lado o te faltaba algo en tu relación.

Un viaje podría ser la clave para conocer mejor a quien te anda moviendo el corazón. No finjas lo que no sientes ni des lo que no tienes o te expones a quedar mal y que las personas desconfíen de ti.

Eres una persona con un corazón enorme; sin embargo, existe tu parte opuesta que cuando es manipulada y traicionada suele destruir lo que se pone a tu paso.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir.

Mucha suerte en juegos de azar. Enlace matrimonial o compromiso en familiar se aproxima, cambios en tu economía que te ayudarán a mejorar

Juega hoy con tus números de la suerte Foto: Especial

Si bien es cierto que eres una persona con mucha fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Ten en cuenta que dar todo al ser amado a veces no sirve de nada, pues cuando menos lo esperas recibes un golpe y te mandan a volar.

Recuerda lo que ya pasaste y viviste, no vuelvas a cometer los mismos errores, no vale la pena, se te da mucho encariñarte con la mendiga piedra y sabes que vas a sufrir, pero te encanta la mala vida después no andes pidiendo apoyo que tus amistades te darán la espalda por terco.

Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por tonterías pasadas que lo hecho hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ten cuidado con gastar de más o de lo contrario entrarás en una etapa en la que el recurso económico te va a hacer mucha falta.

Trata de mentalizar lo que quieres y ve tras ellos. Vienen días en que nos sabrás que camino seguir y te molestarás contigo mismo. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o reunión el fin de semana.

Dale vuelta a la hoja, no es tiempo de lamentaciones, la vida te pondrá en charola de plata lo que es para ti. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesas y no hechos.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, en la medida en que trabajes en esos sueños y metas que has tenido desde siempre será en la medida en que tus sueños y metas comiencen a materializarse.

Es probable que te enteres de una noticia nada buena en el terreno de los sentimientos o en el área laboral. En lo laboral propuesta de trabajo y dinero extra a finales de semana.

Tendrás buenos resultados en el área laboral Foto: Especial

Recibirás noticias de alguien muy especial de fueras. Si tienes pareja es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no pretendas cambiar a quien no quiere hacerlo, no pretendas mover cielo, mar y tierra por personas que no moverían ni un dedo por ti, la vida te ha de compensar a lo grande los sacrificios que has hecho, pero debes de ser muy astuto o astuta.

Viene días de grandes cambios y satisfacciones, trata de ir por lo tuyo y dejar que el mundo ruede. Una noticia inesperada sobre familiar llegará. Perdida de objetos o dinero, cuídate de traiciones laborales.

Ten cuidado con mendigar cariño y amor, ya que podrías hacer con tus sentimientos lo que les dé su gana, no pongas charola de plata a quien solo sabe comer en desechables.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ten cuidado en que gastas tu dinero o en qué inviertes, porque podrías quedar en bancarrota.

Días de mucha reflexión en los que tendrás que lidiar con tus sentimientos y con tu pasado, recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas tu camino ni tu ruta por nadie. Mejoras en lo laboral y sobre todo en los dineros, date la oportunidad de ahorrar un poco más, puesto que eso te va a ayudar mucho en un futuro.

Se viene un dinero extra para ti este viernes 9 de junio Foto: Especial

No confíes en quien solo te busca cuando necesita un favor, necesitas hacer corte de personal en tu vida y dejar solo a las personas que con hechos te han mostrado fidelidad y han estado contigo en los peores momentos.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso, solo debes de llevarte las cosas tranquilas para que no vuelvas a cometer las mismas equivocaciones.

Hay una persona del pasado que te ha estado recordando mucho y en poco tiempo sabrás de quién se trata. No es momento de hacer gastos inútiles e innecesarios que lejos de ayudarte solo te van a afectar en tu economía.

Se aproximan tiempos difíciles, vienen muchas decisiones que tendrás que tomar cuanto antes, no apresures las cosas y piensa bien qué es lo que quieres y necesitas para ti, no incluyas en tus planes a quien sabes que no te incluiría en ellos.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si tienes un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar.

Debes aprender a cuidar tu autoestima y no permitir que personas lleguen a dañarte o hacerte daño. Cuídate mucho de depresiones y tristezas porque estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado.

Ten cuidado en quien confías, puesto que podrías meterte en problemas, aprende a ser más desconfiado o desconfiada, por el hecho de que en estos momentos te rodeas de personas que solo buscan obtener algún tipo de información de ti o arruinarte la existencia.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, esa expareja cae en cama y no la estará pasando nada bien, el desinterés de tu parte dejará en evidencia que te vale y ya no es relevante en tu vida.

Si tienes una relación, discusiones por malentendido y chisme podría ocasionar un disgusto, no descuides más a tu familia porque hay días que no los tomas en cuenta.

La vida no retorna y las oportunidades menos, es momento que des lo mejor de ti en ese proyecto que tienes en mente, todo saldrá mejor de lo que te imaginas, aprende a invertir más en tu imagen y en tu físico, enamórate de ti que es la clave que necesitas para encontrar tu felicidad interior.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, sabrás identificar a la persona correcta para tu vida, ya que desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían.

Esa persona está gritando a los 4 vientos su amor por ti Foto: Especial

Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo.

Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te busca o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas.

DRV