Difíciles de complacer, a este signo no le gusta el amor según el zodiaco

Es uno de los tres signos de fuego y está representado por el Centauro o el Arquero, son personas con una amplia visión de mente, corazón y espíritu, por lo que son excelentes profesores sobre todo en materias filosóficas o conocimientos más profundos.

Se caracterizan por ser muy intuitivos, innovadores, entusiastas, creativos, optimistas, alegres, coquetos, muy sociables y triunfadores. Sin embargo, les cuesta distinguir entre los sueños y la realidad, además de que les disgustan las injusticias.

Representan al filósofo del zodiaco, disfrutan los viajes largos que les dan nuevas perspectivas y con los que obtienen información más profunda que transmiten a otros. ¿Otra de sus cualidades? Tienen la capacidad de descubrir talentos en los demás, así como de ayudarles a desarrollarlos.

Está representado por el Centauro o el Arquero. Foto: Especial

Sagitario: uno de los signos más fríos del zodiaco

En el amor Sagitario valora la libertad y la independencia por encima de todas las cosas, por lo que, sin duda, este signo estará dispuesto a terminar cualquier relación que se convierta en una pesada carga.

A los nativos de este signo les gustan los placeres de la vida, los buenos platillos, el sexo, la fiesta, las aventuras y los viajes. Quiere saber todo acerca de sus amantes y son grandes conversadores, todo esto en exceso, para ellos nada es suficiente.Buscan pasarla bien con la pareja y divertirse. Son personas que saben lo que quieren y a quién quieren junto a ellas.

Sin embargo, harán todo lo posible por no perder su libertad. Se encuentra dentro de los signos más fríos del zodiaco, así que no les importa romper con la otra persona, aun cuando saben que lo padecerán bastante. No se comprometen demasiado y en todo momento aguardan mucho más.