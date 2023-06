‘Sí he ligado con fans’: Aaron Mercury revela detalles de su vida amorosa a través de redes sociales

Encontrar una pareja con quien pasar el resto de nuestras vidas es una misión importante para millones de personas alrededor del mundo. Debido a ello, día con día, solteros y solteras que buscan encontrar el amor recurren a diferentes métodos de seducción y ligue para así flechar a esa persona especial a como dé lugar.

Sin embargo, el ligue puede ser un arte difícil de entender y dominar, pues con el paso de los años, la tecnología y la forma de evolucionar como sociedad han transformado las técnicas de seducción.

Pero ¿cómo se ligaba antes y cómo se liga ahora? Para responder esta pregunta, Fer Gay y Nuria Ocampo invitaron al popular influencer Aaron Mercury al podcast Preguntas Tontas Para Todos, donde detallaron los cambios entre generaciones en el arte de la seducción.

¿Cómo liga la Gen Z vs Millenials?

Durante el nuevo episodio de Preguntas Tontas Para Todos, Aaron Mercury, de 22 años que llegó a la fama gracias a su contenido en tiktok y ahora por su música, habló con Fer Gay y Nuria Ocampo sobre las principales diferencias en las técnicas de ligue entre la Generación Z y los Millenials.

El joven influencer aseguró que hoy en día, muchas personas usan aplicaciones de citas como Tinder para encontrar pareja; sin embargo, es a través de las redes sociales donde encuentran más conexiones.

‘Es muy común, pero yo casi no respondo mis mensajes porque me da pena y a veces no sé qué contestar, pero sí lo hago; aunque a veces no sé si hacerlo porque algunos solo buscan una razón para cancelarte’, dijo entre risas.

Aunque antes los jóvenes solían salir a antros para ligar, escribir cartas o incluso pasar horas hablando por teléfono, a la vieja usanza, hoy en día todo se ha encaminado a las redes sociales como Instagram, donde una de las técnicas es contestar las historias del chico o chica que te gusta.

El ligue ‘perfecto’

Aaron Mercury aseguró que si bien ha tenido algunas experiencias con fans que lo buscan a través de sus redes sociales, e incluso con otras famosas como Yeri Mua sigue buscando el ligue ‘perfecto’.

‘No es como que tenga un tipo, si me gusta me gusta, pero que huela rico y con que me quiera es suficiente’, comentó.