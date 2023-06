¡Adiós a los pretextos! 5 pasos para tener un buen físico

Casi todas las personas que deciden tener un buen físico no saben cómo obtenerlo, por eso nunca llegan a sus objetivo o lo dejan a la mitad, ya sea por no ver resultados rápidos o por aburrirnos del proceso, pero ¿alguna vez ha pensado que es necesario hacer para lograr ese físico que deseamos?

Hábitos que debes fortalecer. Foto: Especial

El costo de tener un buen físico

Antes que nada, debes tener claro que cambiar tu físico, es un camino largo de descubrimiento y crecimiento personal, en el cuál es necesario aprender a identificar los mensajes que te envía tu cuerpo.

En este artículo te comparto cinco hacks que he identificado con base en mi experiencia y los cuales considero como necesarios para lograr un buen físico.

1 Tener claro tu objetivo

Es importante tener claro que para lograr una meta u objetivo, debes tener bien planteado a dónde quieres llegar, debido a que es común que puedas plantearte un objetivo alto, sin tener en consideración los esfuerzos y sacrificios que esto implica.

Te aconsejo plantear objetivos pequeños a corto plazo, para esa gran meta que irás escalando día con día, ya sea bajar de peso, ganar masa muscular o volverte más fuerte, realizar pasos pequeños te hará disfrutar más el proceso e irás viendo tus avances.

2 Adopta una técnica

En cualquier deporte, la técnica es uno de los factores más importantes para desarrollarlo correctamente y para evitar lesiones. Recuerda que tu cuerpo no está acostumbrado a realizar ciertos movimientos, por lo que seguir una técnica adecuada te ayudará a conseguir mejores resultados y evitar que te lastimes. Para que puedas acostumbrar tu cuerpo a los diferentes ejercicios y progreses de manera simultánea al desarrollo de tu físico.

¿Te cuesta trabajo hacer ejercicio? Foto: Especial

3 Ten Paciencia

El camino para construir el físico que tu deseas puede ser muy largo y a veces tedioso, pero debes tener en cuenta que esta lucha es contigo mismo, no es positivo compararte con los resultados de otras personas. Cada uno tiene su forma de progresar y no hay prisa para llegar a tu objetivo, es mejor relajarse y disfrutar de tus progresos.

4 Dieta balanceada

Uno de los factores más importantes, pero complicado de llevar es la dieta, debido a que las actividades cotidianas complican el consumir una dieta saludable. Un detalle que me gustaría dejar claro es que no considero positivo imponer una dieta súper estricta y dejar de comer lo que nos gusta.

Al contrario, debes educar a tu cuerpo poco a poco a tener un balance de comidas, entre lo que es saludable y lo que no, para que a largo plazo generes los hábitos necesarios sin tener que eliminar todo aquello que disfrutas comer.

5 ¿Disciplina?

Muchas veces tienes esa motivación que te incita a proponerte objetivos físicos muy complicados, y aunque seguramente tienes el valor para lograrlo, pero muchas veces tienes disciplina para conseguirlo.

Hay que tener en cuenta que el progreso no es lineal, habrá días en los que fallarás y tendrás que levantarte de nuevo, la motivación tarde o temprano se va a ir, y la única manera de llegar a tu meta sin esa motivación será la disciplina que hayas construido en el camino. Este valor lo obtendrás con la práctica y en la perseverancia considerando siempre tus objetivos de largo plazo.

Estos hacks me ayudaron en mi desarrollo como deportista, hay que tener en cuenta que lo valioso de llegar a tus objetivos, no es el hecho de lograrlos simplemente, si no el progreso que tu cuerpo y mente experimentan durante el camino en la lucha por tus sueños.