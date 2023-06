3 regalos para el Día del Padre económicos y originales

A pesar de que el Día del Padre no suele tener tanta difusión como el 10 de mayo, lo cierto es que su fecha está próxima, por lo cual, muchas personas ya emprendieron la búsqueda del regalo perfecto para sus papis, el cual así como puede ser muy lujoso, también puede ser sencillo, pero original, especialmente si no estás atravesando una época de bonanza, pero aún así quieres que este día pase desapercibido.

Al igual que el Día de las Madres, es común que muchos negocios den promociones por el Día del Padre, así que si ninguna de estas ideas se adapta a tu presupuesto, algo que también puedes hacer es invitar a "tu viejo" a una comida o incluso a un bar, algo que sin duda disfrutará al máximo, pues en vez de tener un obsequio que tarde o temprano se gastará, podrá vivir contigo una experiencia invaluable.

De todas maneras, siempre es bueno complementar tu salida con un pequeño presente, el cual puede cambiar según las preferencias de tu papá, pues mientras a algunos hombres les gustan mucho los deportes, hay quienes prefieren las bebidas alcohólicas o incluso las corbatas o trajes. Pero con el objetivo de salir de estos regalos clichés, aquí tienes tres opciones de obsequios para el próximo 18 de junio.

Día del Padre: regálale un perfume elegante

Algo que casi nunca falla es regalar un perfume, el cual puede ser bastante lujoso o simplemente oler delicioso. En caso de que no tengas presupuesto para comprar la versión original, algo que puedes hacer es darte a la tarea de buscar alguna fragancia inspirada en el perfume de tu papá.

En la actualidad hay muchas perfumerías que se encargan de hacer imitaciones de perfumes que son mucho más accesibles y que cuenta con una fijación similar, por lo cual no te tendrás que preocupar porque no le dure mucho el aroma a tu papá, quien posiblemente no se fije en el hecho de que el perfume sea o no de marca. Aunque si ya lo conoces y sabes que es un poco más especial, otra alternativa es comprar la versión original, pero en una presentación de bolsillo o viaje.

Si no tienes mucho dinero, puedes comprarle una presentación pequeña o una imitación de su aroma favorito | Foto: Pinterest

Nava suiza, el mejor regalo del Día del Padre

Muchos no saben lo que es, pero lo cierto es que una navaja de este tipo no sólo es útil para hombres, sino para todas las personas, ya que sus múltiples cuchillas son perfectas para sacarte de un apuro en diversas situaciones, desde cortar algo, hasta destapar una botella.

Así que si tu papá es el típico hombre que quiere arreglar todo por él mismo, una navaja suiza es un regalo perfecto para el Día del Padre. Las hay de diferentes precios y según donde la adquieras, incluso puedes solicitar que la personalicen con el nombre de tu progenitor.

Además de funcionales, este tipo de navajas son muy elegantes | Foto: Pinterest

Botellas de licor en miniatura: un clásico para el Día del Padre

Si tu papá es un fan de alguna bebida alcohólica, algo que puedes hacer para complacerlo sin provocar el enojo de tu mamá es regalarle una presentación pequeña de alguno de sus licores favoritos. E incluso, si dispones de más dinero, lo que puedes hacer es comprar varias botellitas y colocarlas en una canasta o caja decorada, algo que seguro le encantará, ya que tendrá su propia cava portátil.

También puedes complementar tu obsequio del Día del Padre con algunas botanas que sean de su preferencia o algún presente extra, tal y como una playera, un tarro cervecero, un cantarito o un caballito, esto para seguir con la línea temática de esta idea de regalo.