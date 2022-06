Guía de regalos para celebrar al mejor papá en su día más especial

Si todavía no sabes qué regalarle este Día del Padre, te damos 11 opciones infalibles que le encantarán. Encuentra la que mejor vaya con su estilo y gustos, para festejarlo en este día tan especial.

Desde los accesorios más cool, ropa o hasta algún gadget tecnológico, estas opciones serán las ideales para cada estilo de papá. Toma un poco de inspiración y encuentra ese regalo ideal para una de las personas más importantes.

Lentes de Sol, Cartier en Farfetch (*)

Loción, Sauvage, Dior, $2,890

Saco, Massimo Dutti, $4,595

Maletín, Bulgari, (*)

Celular, Honor, (*)

Jean, Levi’s, $2,893

Reloj, Ocean Star Caliber 80, Mido, (*)

Pluma, Meisterstu¨ck Around the World in 80 Days, Montblanc, (*)

Tenis, Puma, $2,199 aprox.

Mancuernillas de plata, Tane, $6,400

Polo, Ermenegildo Zegna, $16, 600 en el Palacio de Hierro

