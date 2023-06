VIDEO: pequeño chimpancé enternece las redes al jugar, besar y abrazar a un perrito

Los animales se caracterizan por ser seres puros y sin maldad. Si de por sí la relación de perro-humano ha sido por años cariñosa y fiel, la interacción que pueda tener un peludito con un animal de otra especie es aún más entrañable. Prueba de ello es este video que si bien se publicó hace un par de meses, le está dando la vuelta nuevamente a redes sociales por lo enternecedor que resulta.

En este clip de 13 segundos, un perrito se robó el corazón de un chimpancé bebé, quien le dio un pedazo de galleta, para después acariciarlo amorosamente en el lomo para terminar abrazándolo por varios segundos. Los internautas en redes sociales se derritieron ante la escena, pues no es frecuente que las dos especies interactúen y menos de esa manera.

Muchas veces se piensa que las relaciones de amistad entre distintas especies no pueden ser o terminarían mal; no obstante, en este caso se demuestra todo lo contrario, ambos animalitos comprueban que para llevarse con el otro no es necesario pertenecer a la misma especie, ni siquiera una similar.

Ejemplo de dos animales de la misma especie que se llevan bien también quedó captado en un video que le está dando la vuelta al internet, pues se muestra cómo dos perritos mantienen una videollamada organizada por sus respectivas dueñas. "Rollo" y "Sadie" son un par de perritos amigos muy famosos en TikTok, sus amas publican constantemente los momentos que comparten juntos y las travesuras que hacen, pero sus dueñas nunca se imaginaron que los canes iban a tener la habilidad de comunicarse a través de un dispositivo móvil.

"Cuando realmente extrañas a tu mejor amiga", dice la descripción junto al video que ya acumuló casi 30 millones de reproducciones en TikTok, pues el increíble momento además de dejar impactados a internautas, también les causó ternura, pero esta no es la única vez que "Rollo" y "Sadie" han hecho uso de la tecnología para "hablarse", después de que sus dueños notaron que así podían comunicarse la repitieron varias veces y tuvo el mismo resultado.

Los lomitos "disfrutaron" su llamada. Foto: Captura de pantalla

Chimpancé se viraliza por tierna mirada hacia el cielo

Otro video viral que recientemente se dio a conocer en la red es el de una chimpancé de 29 años que ve el cielo por primera vez en su vida. La tierna y efusiva reacción de la primate conmovió a miles de personas. Este clip originalmente fue difundido por el doctor Andre Halloran, quien es primatólogo del santuario llamado Save the Chimps de Florida, donde la chimpancé llamada Vanilla fue trasladada hace unas semanas.

En las imágenes difundidas se pudo ver que el macho alfa llamado Dwight fue el encargado de recibirla con un abrazo para después invitarla a dar un paseo por su nuevo hogar y conocer al resto de los 18 amigos con los que convivirá. Antes de que esto ocurriera, Vanilla se detuvo un momento para contemplar el cielo por primera vez. Este tierno video abrió la polémica sobre los animalitos que son utilizados en laboratorios para experimentar con ellos medicamentos o productos de higiene y belleza.

