El declive de Pixar: Elemental fracasa en taquilla durante su primer fin de semana de estreno

Elemental se estrenó en las pantallas mexicanas el pasado 23 de junio, y a diferencia de otras películas de esta casa productora, no logró conectar con el público, e incluso desde antes de su llegada a México, ya se especulaba sobre el fracaso que sería. En redes sociales se comenzaba a comentar sobre la similitud que tiene con “Intensamente”, o “Soul”, mismas que también pertenecen a la empresa Pixar.

Aunque la historia parece ser muy cliché, cabe destacar el trabajo de animación, y soundtrack le da unos puntos a favor, y rescata en parte a la proyección, sin embargo estos aspectos no lograron por completo que la cinta sobresaliera, a diferencia de otras películas animadas que se han vuelto clásicos, como “Los Increíbles,” “Toy Story”, “Monster Inc”, quienes a pesar de contar con menos avances en animación como con el que cuenta “Elemental” lograron posicionarse como las favoritas de chicos y grandes.

Lo más peculiar de Elemental es su animación. Foto: Fotogramas

Elemental decepciona en taquilla

Elemental contó con un presupuesto de $200 millones de dólares, una cifra bastante elevada, pero hasta ahora parece difícil recuperar lo invertido, porque lo recaudado en taquilla no parece ser suficiente. En su primer fin de semana de estreno tan solo se contabilizaron $29 MDD, un pésimo inicio si se toma en cuenta que la primera semana de lanzamiento es la más importante, y de ello depende el éxito que tendrá durante el tiempo que se proyecte en cines.

¿Realmente es una mala película como para qué le esté yendo mal en taquilla? Depende de la opinión personal de cada persona, y de los expertos en cine, quienes evalúan muchas cosas más de las que podemos percibir a simple vista. Pero si quieres conocer la opinión de dos fans, y expertos del cine y entretenimiento, escucha este episodio donde conversan acerca del estreno de “Elemental”, y comentan si en verdad se merece todo el hate que le está cayendo, o no.

La caída de Pixar con Elemental, y otras películas

Parece ser que Disney Pixar se encuentra en una crisis de películas, ya que sus últimos estrenos no parecen cautivar al público. Ejemplo de ello es “Lightyear”, animación que se vio envuelta en polémicas el año pasado, porque cuenta con una escena donde dos mujeres se dan un beso, esto provocó que fuera cancelada en varios países del Medio Oriente. Por otra parte, en los países que no se prohibió, fue criticada por “inclusión forzada”, llevándola a recaudar solamente $226 MDD, y convirtiéndola en el peor fracaso de Pixar, pues solo logró $26 millones más de su presupuesto.

“Lightyear” no ha sido la única película en ser criticada, el año pasado “Red” se estrenó por la plataforma Disney Plus, y aunque le fue mejor que a “Elemental” y “Lightyear”, había opiniones divididas. Mientras que al público principalmente juvenil y mujeres se sintieron identificadas con Mei Lee, una adolescente de 13 años, otra parte de los espectadores señalaban que era una cinta que promueve el feminismo, que los personajes era muy exagerados, o que le enseñaba a los niños no seguir las reglas y desobedecieran a los padres. ¿Será qué estamos viviendo el fin de una de las mayores productoras de entretenimiento?

Pixar enfrenta criticas por Ligthyear y Red, ambas estrenadas en 2022. Foto: Especial

MMG