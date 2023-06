Vidente predijo implosión del submarino Titán: “Querían callar a uno de los tripulantes”

Una vidente predijo la implosión del submarino Titán de la empresa Ocean Gate antes de que las autoridades anunciaran lo que había pasado con el sumergible y su tripulación, antes de que las autoridades confirmaran lo que había sucedido con el sumergible, lo que provocó el asombro de los usuarios de redes sociales.

Se trata de Vieira vidente quien publicó un video donde aseguraba que el submarino había explotado y que los que iban a bordo fallecieron al instante, aunque realmente el terminó sería que implosionó; es decir, que explotó hacia adentro al tener una falla y no soportar tanta presión del mar, la declaración la realizó en el minuto 7:35 aproximadamente.

"Este caso no me da buena espina, no veo que tenga nada bueno”, puntualizó la pitonisa Foto: Facebook La Vidente Vieira

El video fue publicado un día antes de que las autoridades confirmaran el lamentable deceso que tuvieron los pasajeros, cuando ella anunció los hechos aún no se cumplían los cinco días para que se acabara el oxigeno e incluso esperaban encontrarlos con vida.

El submarino de Ocean Gate implosionó cuando se dirigía a ver los restos del Titanic Foto: Archivo

Submarino Titán: vidente asevera que el accidente fue provocado

Pero lo que más sorprendió a los cibernautas fueron las razones por las que Vieyra dijo que había sucedido el lamentable hecho, ya que aseveró que no fueron fallas mecánicas como hicieron creer, acusó que todo fue planeado y que hubo traición con la intención de callar a uno de los pasajeros ya que sabía mucho sobre lo que “estaba viendo abajo” y no le convenía al poder.

“No les convenía que este hombre abriera la boca y supiera demasiado, esto ya se veía venir”, declaró Vieira Vidente.

La pitonisa reveló que personas en el poder sabían que esta persona haría la excursión y se aseguraron de que no regresara para que jamás revelara lo que había visto. Aunque reconoció que el submarino sí tenía problemas y que no estaba 100% ejerciendo el trabajo como lo que tenía que hacer, pero recalcó que esta no fue la causa de su colapso.

Incluso se atrevió a decir que no se encontraría ni una remota pista del sumergible aunque las autoridades locales aseguren que así fue “aquí hay algo muy grande algo que se estaba cocinando, este caso no me da buena espina, no veo que tenga nada bueno”, puntualizó la vidente y también admitió que había información que le revelaron las cartas que prefería no hacer publica.