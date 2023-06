Sólo para brillantes, trata de no perder la calma antes de encontrar las 8 diferencias en pocos segundos

Un nuevo reto se ha popularizado en las redes y consiste en encontrar las diferencias que existen entre dos ilustraciones o escenas. A simple vista, parecen ser totalmente iguales, pero hay detalles que faltan en uno de los cuadros. Pocas personas han podido resolver el enigma en pocos segundos.

¿Puedes encontrar las diferencias?

La escena tiene a dos protagonistas: un hombre con patas de rana de natación y otro con cola de sirena. Mientras uno se dispone a disfrutar la actividad, equipado con sus antiparras y el tubo de oxígeno; el otro, igualmente equipado, todavía se siente dubitativo por la experiencia.

Las dos imágenes parecen ser iguales, pero hay detalles que las hacen distintas. Este acertijo visual puede ser resuelto en un minuto, pero las mentes más ágiles lograrán hacerlo en un tiempo menor ¿Te animas a probar tu destreza visual?

Encuentra las diferencias. Fuente: Pinterest

Si has podido encontrar las 8 diferencias presentadas en la segunda imagen, entonces eres un genio y tu cerebro está entrenado para resolver este tipo de ejercicios y otros más. Pero si no has podido hallarlas, a continuación puedes disponer de la resolución y animarte a seguir ejercitando tu mente.

Tal como se puede ver en la comparación, la imagen que presenta las diferencias tiene detalles en el short de baño del hombre con patas de rana y en estos últimos objetos también. Su tubo de oxígeno también tiene distintas marcas, al igual que sus antiparras.

Estas son las diferencias. Fuente: Pinterest

Algunas marcas de movimiento dispuestas por el dibujante de la ilustración, también han sido modificadas. Por ejemplo la del codo y la aleta del hombre sirena. Además, el dispositivo de anclaje también presenta diferencias en ambos protagonistas de la escena.