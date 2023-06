Repartidor entrega un pedido a Lionel Messi y se vuelve viral por su emocionante llanto

Los repartidores por aplicación pueden contar historias que nadie más es capaz de vivir en un día común, y ese es repartir en casa de famosas estrellas de la música, del deporte, de la televisión, del cine, del teatro, de la pintura, la escultura, entre muchos otros. Casos emocionantes se han dado por todo el mundo, incluso algunos bastante espeluznantes o extraños.

Pero en esta ocasión, un joven se volvió viral en las redes sociales porque le entregó su pedido de comida rápida a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y desde luego, un ídolo para el repartidor, quien hizo campeón del mundo a una selección que lo esperaba con ansias.

El repartidor fue recibido por Antonela Roccuzzo. Crédito: Instagram / @leomessi

Repartidor entrega su pedido a Lionel Messi

Se trata ni más ni menos que de Lionel Messi, quien actualmente juega para el Inter de Miami, en la MLS de los Estados Unidos, luego de su paso por el París Saint Germain de Francia, y desde luego, de una época de oro en el Barcelona de España, donde ganó todo lo que pudo y se consagró como el más grande.

Sin embargo, pasó una temporada en Argentina para vacacionar y descansar de todo lo que ha sido su vida después de convertirse en el campeón del mundo. Y entre las cosas que suele hacer, está pedir comida a domicilio con las aplicaciones de celular que existen actualmente.

No pudo aguantar la emoción y lloró. Crédito: Instagram / @leomessi

En este caso le tocó a un joven que lo idolatra con todo su corazón, y aunque no pudo tomarse ninguna fotografía, de acuerdo con su relato, lo vio de lejos, lo saludó, le levantó la voz. Algo muy emocionante. Además, fue recibido por su esposa, Antonela Roccuzzo y uno de sus hijos.

Joven se vuelve viral al romper en llanto por culpa de Messi

A través de TikTok fue como empezó a circular el audio que este chico le mandó a su madre por WhatsApp justo después de haber dejado el pedido en la casa de Lionel Messi. Su casa está ubicada en Rosario, lugar donde nació, en el Kentucky Club de Campo, y es una imponente mansión.

El argentino lo saludó de lejos. Crédito: Instagram / @leomessi

"Hola, Ma. Recién me llegó un pedido a Kentucky y ¿adivina para la casa de quién fue? Era la casa de Messi. Me atendió Antonela y todo. Estoy re emocionado. No me pude sacar foto porque no me dejaron sacar el celular, había un montón de policías", comenzó a rememorar.

Moqueando, signo de que lloraba un poco, siguió con su relato: "Yo no pensé que era la casa de él y cuando llegué estaban todos los policías, todos los de seguridad ahí, la gente y yo llegando ahí. Me atendió uno de los nenitos con las cosas y uno de los amigos".

Messi está en rosario descansando antes de irse a Estados Unidos. Crédito: Instagram / @leomessi

Pero sin duda, el momento cumbre de su relato es cuando se encontró con la máxima estrella mundial del futbol en la actualidad: "Lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé, me levantó la voz y yo ahí ya me largué a llorar de la emoción", culminó el joven repartidor.