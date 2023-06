Inquietante y llena de suspenso, esta película de terror es perfecta para ver el fin de semana

Si eres un entusiasta del cine de terror y aún no has experimentado el brillante trabajo del director Jordan Peele, te has de una experiencia verdaderamente única. Con una visión fresca y perspectivas que desafían la norma, Peele ha reinventado el género con películas que combinan suspense con agudas observaciones sociales. “Get out”, su primera película, es una opción más que recomendable para ver este fin de semana.

Se estrenó en 2017. Foto: Especial.

Peele ha demostrado un talento excepcional para trascender los límites del género de terror. Sus largometrajes no solo asustan, sino que también hacen pensar, analizar y reflexionar.

¿Dónde ver “Get out”?

"Get Out" es una película que captura la tensión racial a través de un lente de terror. La trama sigue a un joven afroamericano, llamado Chris, quien visita a los papás de su novia blanca, un matrimonio adinerado. Lo que empieza como una visita normal, pronto se convierte en una pesadilla cuando Chris descubre los oscuros secretos que la familia esconde.

"Get Out" es una experiencia inolvidable que combina un guión ingenioso, una actuación destacada y una dirección magistral que se puede ver en plataformas de streaming como Netflix, Star plus, Prime Video y Paramount plus, por lo que tienes muchas opciones para no perdérsela.

'Us' y 'Nope': Las otras joyas de Peele

Después de su debut, Peele rodó "Us", un filme de terror psicológico que sigue a Adelaide Wilson y su familia, quienes son atacados por un grupo de siniestros doppelgängers. Esta película eleva la apuesta con una trama aún más compleja y una atmósfera de terror que se adhiere a tu piel.

Quedarás sorprendido. Foto: Especial.

"Nope", la más reciente película de Peele, cuenta la historia de dos hermanos, interpretados por Daniel Kaluuya y Keke Palmer, que intentan capturar evidencia de un objeto volador no identificado en Agua Dulce, California. Aunque dividió al público, sin duda también es una buena opción para ver.

Te mantendrá con la vista en la pantalla de principio a fin. Foto: Especial.

Jordan Peele ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en el mundo del cine y si eres un aficionado al cine de terror o simplemente un entusiasta del buen cine sus creaciones son imperdibles. Te garantizamos que te mantendrán al borde de tu asiento, mientras te hacen reflexionar sobre temas que van más allá de lo que se ve en pantalla.

