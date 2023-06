¡Rompe los límites! 3 consejos prácticos para crear tu podcast

Con la finalidad de reunir e incentivar a los creadores mexicanos y estadounidenses de podcast, Sonoro, casa productora global encargada de crear contenido multimedia premium con relevancia cultural y la Podcast Academy, única organización profesional que reúne a creadores de podcasts y líderes del sector en Estados Unidos se dieron la tarea de consolidar el Global Podcast Summit.

Durante dos días y mediante charlas interesantes y muy divertidas, los creadores de contenido compartieron sus anécdotas y experiencias de vida al realizar su proyectos sonoros para fomentar la creatividad en la industria mexicana.

Creadores mexicanos convivieron con anglosajones. Foto: Especial

Rompe los límites

En entrevista para El Heraldo de México, Camila Victoriano, co founder and head of content and partnerships de Sonoro aseguró que la reunión responde a la necesidades de Sonoro por alimentar a la audiencia que está creciendo en Latinoamérica y el resto del mundo con contenidos de calidad.

Por su parte, Gerónimo Avila, co founder de Sonoro aseguró que la capacitación y el networking en el mundo de los podcasts son muy importantes, pues vivimos en un mundo cambiante, y en la industria de los podcast al igual que en el resto de las profesiones, todos los días hay nuevas herramientas y si un creador no está en aprendizaje deja de ser competitivo.

3 consejos prácticos para crear tu podcast

Los expertos en podcast aseguraron que la autenticidad en los contenidos es uno de los elementos clave para el éxito de cualquier podcast, por eso te brinda los siguientes consejos prácticos para crear tu podcast.

Muchos podcast mexicanos deben emigra al mercado estadounidense. Foto: Especial

1 Explora lo que otros no han experimentado

El interés de una persona en una latitud puede encontrar eco al otro lado del mundo.

2 Conecta con otros creadores

Es la manera más rápida de que otras personas te conozcan.

3 Enfócate en la audiencia a la que quieres llegar