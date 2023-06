Esto es lo más horroroso que ha vivido una azafata en pleno vuelo

Las azafatas de cualquier aerolínea son testigos de todo lo que sucede dentro del avión en el que son tripulantes. Y vigilan cada rincón, desde la cabina de los pilotos, hasta el baño y cada una de las secciones, por lo que han visto cosas gratificantes, pero también horripilantes.

Así lo cuenta en sus redes sociales la azafata argentina conocida como Barbie, quien tiene más de un millón de seguidores en YouTube y más de 260 mil seguidores en otras redes sociales como Instagram. Su contenido se basa precisamente en contar todos los secretos de su profesión, lo que siempre quisiste saber o reafirma lo que ya se rumora.

Tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube. Crédito: Instagram / @barbiebac

Lo más horrible que se vive como azafata

Entre las cosas más terribles que le ha tocado ver, destaca una que además de provocarle asco a ella y todos los que han sido testigo, afecta también a todos los demás pasajeros en el vuelo, y a los que tomarán el mismo avión en vuelos posteriores, por lo que recomienda nunca hacerlo.

Se trata ni más ni menos de los padres y madres que utilizan la mesa de apoyo de sus asientos para cambiarle el pañal a sus bebés, sin la más mínima consideración. Además, podría resultar contraproducente porque es la misma que utilizan para ingerir sus alimentos en vuelos largos.

Crédito: Instagram / @barbiebac

"Eso, déjenme decirles que no lo hagan. En esa mesita se come, se toma, y los pasajeros muchas veces, que no lo recomiendo, se duermen apoyando la cara en la mesita", fueron las palabras que dijo con notable desagrado en su rostro.

Cómo cambiar correctamente a tu bebé en el avión

Por otra parte, explicó que dentro de los baños de cada avión siempre hay disponible una especie de mesa para cambiar a los niños, y que viene perfectamente indicada. Solo basta con jalarla para que se acomode, y se puede cambiar al infante, pero agregó que aquí viene otra indicación.

Muchas de las personas que hacen estas prácticas, suelen tirar el pañal al retrete, lo que podría ocasionar un desastre. Lo indicado y recomendable es tirarlo en el bote de basura que se ubica dentro de todos los sanitarios. Importante, dijo, evitar dárselo a las azafatas en la mano.

