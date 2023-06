El video del perro tomando cerveza que revolucionó Internet

Existen muchísimos videos en las redes sociales donde las protagonistas son las mascotas del hogar. Perritos y gatos se llevan todos los comentarios de ternura y humor en las plataformas, pero también algunos mensajes de reproche contra los dueños.

Así fue el caso de un usuario de TikTok, que compartió el video de un perro de raza Golden Retriever que se dio el gusto de beber cerveza mientras estaba sentado cerca de una mesa enana. En la imagen se puede ver al animal bebiendo de un vaso completamente lleno de esta sustancia alcohólica.

La cruda

El final del contenido publicado lo tiene al can de protagonista, pero esta vez en el baño, con la cabeza en el escusado. En el plano visual también se ve una mano que soba su lomo. El material colgado en la plataforma china de videos ha causado todo tipo de reacciones.

Perro de raza Golden Retriever. Fuente: Pexels.com

Mientras que algunos han tomado con humor la situación, dejando mensajes graciosos, otros han sido determinantes con la postura del dueño o dueña. “Firulais: ‘Nunca más vuelvo a tomar’”, “Me he reído mucho”, "A las buenas o a las malas se aprende", "Me representa" y "La mía me hacía lo mismo y ya tengo que poner todo el alcohol en unas mesitas, pero que ella no llegue porque si no se prende de una", fueron algunos de los comentarios.

“Ay no, pobrecito”, “Es chiste, no es real. Lo puedes notar por el color del líquido de la botella”, “Tuve un perro que le pirraba la cerveza, hasta que lo pasó mal, y era olerla y salir corriendo” y “Que pesar. Eso no se les puede permitir porque se les daña el hígado”, fueron otros de los más de 2 mil comentarios de los usuarios de la plataforma de TikTok.