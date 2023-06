Test visual: dime que figura viste primero y te diré que es más importante en tu vida

Un fondo rosa y líneas de color azul oscuro. Solo dos elementos bastarán para que puedas identificar alguna de las dos figuras posibles que tiene este test visual. Cuando tengas claro qué viste, busca la correspondencia de su significado y conoce qué es lo más importante en tu vida.

¿Qué ves en la imagen? Fuente: Pinterest

¿Qué has visto primero?

Si has identificado un rostro en primera instancia, quiere decir que la familia, y todo el conjunto de tus seres queridos, es lo más importante en tu vida. Tus amigos, tu pareja y tus familiares son tu tesoro preciado y por eso te aseguras de que estén y se sientan bien.

Tu círculo íntimo de seres queridos son lo más importante de tu vida. Fuente: Pexels.com

Cuentas con una personalidad en donde brilla tu simpatía, el carisma y la empatía. Sueles caerle bien a los demás y en proyectos de trabajo eres muy divertido colaborativo. Pero siempre hay un aspecto a mejorar: tienes que aprender a decir ‘NO’ cuando realmente no te interese algo o no te produzca satisfacción. No hagas actúes por compromiso o en función de la felicidad de los demás.

Si, en cambio, has visto primero la figura de una luna, lo más importante en tu vida es la justicia. Los actos justos son realmente lo que te hace feliz. Tanto para ti como para tus seres queridos. Te agrada rodearte de gente que tiene los mismos valores que tú y la misma forma de entender el día a día.

Símbolo de la justicia. Fuente: Pixabay.com

No eres una persona que prejuzgue a los demás y te molesta cuando alguien lo hace. Eres un individuo empático, por lo que siempre tratas de comprender qué le ocurre al otro y cómo se siente. Es importante para ti estar atento a los detalles, ser comprometido con los proyectos y tener un fuerte sentido de responsabilidad.