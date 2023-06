PETA va por todo: El dilema y realidad del uso de pieles en la industria de la moda

En un episodio de mi podcast Caprichos entrevisté a Mónica Hans, directora creativa de Pieles Hanson, con quien tuve una conversación muy interesante acerca de la satanización del uso de las pieles, sobre todo las exóticas. La familia de Mónica lleva más de 100 años en este negocio y me contaba de lo controversial que puede ser el tema ya que por un lado la gente no usa pieles como mink, zorro, chinchilla, etc., pero si usa calzado de cuero, come carne, y demás.

Lo que es una incongruencia total, pues los animales que nos comemos también sufren. También comenta Hans, “un abrigo de piel dura más que nuestra vida, y se pasa de generación en generación, lo que realmente es ser sostenible”. Te recomiendo escuchar la plática completa, Caprichos con Mónica Hans (4 de noviembre de 2022). El tema del uso de pieles y el sesgo asociado es complejo. Las opiniones difieren según los valores individuales, los antecedentes culturales y las preocupaciones por el bienestar animal, así como el medio ambiente.

Los defensores del uso de pieles se basan en razones culturales, históricas y personales y argumentan que durante siglos las comunidades indígenas se abrigaron y protegieron con ellas. Argumentan que existen prácticas responsables y sostenibles en la cría de animales para obtener las pieles. Afirman que son un recurso natural y renovable en comparación con los materiales sintéticos que tienen peores repercusiones.

Los que están en contra del uso de pieles argumentan crueldad extrema hacia los animales para conseguir sus pieles, y que seguir consumiéndolos es ser parte de una industria que crea sufrimiento y muerte. Asimismo, comentan que se afectan los ecosistemas por el uso de los productos químicos en el impacto de las pieles. Existen materiales hechos con hongos, nopal y otro tipo de plantas, pero también muchos de ellos contienen químicos y plásticos que son muy contaminantes, además de caros para producir.

PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) organismo que comenzó en 1980 con campañas agresivas en contra del uso de pieles ha logrado mucho, como derrocar la idea preconcebida que se tenía de que tener una piel era símbolo de estatus. Ha logrado pasar leyes a nivel mundial que prohibieron su uso como en California e Israel, haciendo que marcas de lujo como Gucci dejaran de usar pieles. Pero ahora PETA cree que no es suficiente. Ahora esta organización está dirigiendo sus campañas a prohibir también el uso de: lana, cuero, piel (de vaca) y plumón.

Estos materiales se usan en la fabricación de:

1) Lana: Desde prendas de vestir hasta mantas y alfombras. Su prohibición tendría un impacto en la economía de regiones y países en donde la cría de ovejas y producción de lana es importante.

2) Plumón: En la fabricación de chamarras, edredones y otros productos de abrigo. Las alternativas serían sintéticas. El impacto sería en la industria avícola.

3) Piel de vaca o cuero: La industria del cuero se utiliza en artículos como chamarras, bolsos, calzado, accesorios. Su prohibición tendría implicaciones para los criadores de ganado y fábricas de marcas que trabajan con estos productos.

La prohibición de estos materiales tendría un impacto en la cadena de suministro, la economía y la producción de la industria de la moda. Las marcas y los fabricantes tendrían que adaptarse y buscar alternativas más éticas y sostenibles en términos de materiales utilizados en sus productos. Pero el real problema está en los patrones de consumo y preferencias de los consumidores.

¿Ocurrirá un cambio en la industria de la moda como lo fue el de las pieles? ¿O simplemente es un capricho millonario pasajero? Tendremos que esperar a ver.

POR BRENDA JAET

MAAZ