Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 15 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 15 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Confía más en ti, arriésgate a dar ese paso que no haz dado Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, te cae mal la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene.

Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas conoces y hay probabilidades de embarazo. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas y deja que los demás se hagan garras con sus cosas.

Siempre buscas más y más la caricia, la relación siempre será una parte importante en tu vida. Si tienes pareja no temas a decir lo que piensas y sientes pues quedarte callado o callada lo único que ocasiona es una bomba de tiempo.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, ten paciencia y no esperes que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y actuar con las personas que no te valoran.

Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja. Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la tiznada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones.

Te buscará o visitará familiares que tienes mucho de no ver. Una amistad tiene interés por ti, pero es solo la caricia. Viajes en camino y cierre de negocio.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. No te castigues tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa.

Te va a llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo para salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño.

Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Una amistad nueva aparecerá en próximas fechas. Amores del pasado regresan, te darás cuenta de que son asunto olvidado

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar.

Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Ten cuidado a quien le escribes mucho pues podrías enamorar a una persona por la que no sientes nada más que agradecimiento.

Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, recibirás una noticia buena en esta semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti.

Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estás en una etapa en que todo se materializa de la mejor manera.

Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre,Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan a pecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato.

Embarazo inesperado de amistad en puerta. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas a enterar en estos días de quien se trata.

Una amistad te necesita más que nunca en estos días sabrás de quién se trata. No pretendas caerle bien a todo mundo porque no lo lograrás, que te acepten como eres o mándalos a la tiznada

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, en la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere, será la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor trates a la gente, más mal de tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti.

Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches. No permitas que nadie te quite lo que por derecho te corresponde, te vienen grandes pruebas de las cuales saldrás adelante.

No dejes de creer y confiar en tu capacidad de lograr lo que quieres, ten mucho cuidado con amores de una noche pues podrías terminar bien enculado de una persona que conocerás en próximas fechas y que será mucho menor a ti.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ya no te desesperes si las cosas no funcionan con una persona, dale vuelta a la hoja y a lo que sigue. Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error.

Debes de cuidar mucho la manera en que tratas a las personas pues andarás en un tono algo complicado por problemas personales y de tu pasado que a la larga van a ser esa piedrita en el zapato cuanto esté a tu paso.

Posibilidad de aflojar la caricia con una persona que apenas y conoces. Surgirá la duda sobre tus sentimientos pues podrías estar sintiendo algo por dos personas.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, el tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha mermado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras.

Muchos cambios en lo laboral y en el amor, pero tienes que poner mucha atención pues podrías perder una gran oportunidad. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena malgastar tu tiempo en quien no lo merece

En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu economía, últimamente gastas mucho en tonterías que no son indispensables y no necesitas.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue.

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale muchas ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas.

Podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguna, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la china esas cuestiones que te detienen en tu camino.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, deja de tomar productos que no debes para verte mejor, podrías estar dañando mucho tu organismo sin darte cuenta. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo.

No cometas equivocaciones con la boca suelto porque será complicado reparar dichas fallas. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla.

Es momento de darle vuelta a la página y dejar a un lado todos esos problemas o mortificaciones que te habían detenido en tu andar.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es momento de preocuparte por tu cuerpazo criminal, lo haz descuidado demasiado y podrías estar subiendo de peso muy cañón, sino haces nada para solucionar eso, en poco tiempo te será difícil volver a tu peso adecuado.

Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos.

Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia.

DRV