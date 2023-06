VIDEO | Asaltan a taxista en plena transmisión en vivo y queda todo grabado

Brunenger se ha hecho popular en las redes sociales porque se dedica a ser streamer de Uber durante las noches. Se va a trabajar en su automóvil que usa como transporte de aplicación para la gente, quienes lo piden a través de su celular y él los lleva a su casa, en el proceso graba todo lo que sucede.

lamentablemente tuvo un mal día durante su más reciente transmisión de stream, y horas después de que inició con su jornada vivió un momento de pesadilla que se grabó completamente en vivo. Aunque le provocó un pequeño infarto a todos los fanáticos que estaban conectados.

Asaltan a Brunenger en vivo

Estaba distraído en el momento en que pasó todo. Veía el celular personal mientras el stream de la cámara fija avanzaba. Se puede ver que en la puerta trasera aparece un hombre de negro que se acerca sigilosamente, luego llama a una moto, y solamente se escucha un golpe en el vidrio, luego el video se desestabiliza y se lo llevan.

No se puede ver mucho a detalle lo que pasó, aunque luego hizo un stream con su celular personal, aseguró que se paró una moto en la puerta del carro, le dieron un golpe al vidrio, se rompió debido a la magna fuerza y le robaron el celular. El incidente no pasó a mayores, no lo amenazaron ni fueron violentos con él.

"Toda la gente, cómo andan. Me llegan muchos mensajes preocupados, para todos los que no cieron el stream, estoy bien. Me rompieron el vidrio, me robaron el teléfono, pero por suerte no me paso nada, Gracias a todos los que se preocuparon, les mando un gran saludo", dijo en stories posteriores.

Quién es Brunenger

Se trata de un streamer que ha revolucionado la industria de las transmisiones en vivo de Argentina. Desde su aparición se le conoce como alguien creativo que no se queda en lo que todos los demás hacen casi como un copy + paste, se interesa por el público y el entretenimiento.

Apenas alcanza la mayoría de edad, y su nombre es Bruno. Le gusta realizar transmisiones en vivo desde los barrios cercanos al suyo mientras trabaja como taxista de app. Su contenido es completamente real, no hay espacio para falsedades, le gusta ser espontáneo y nunca se sabe lo que pasará.

Actualmente pertenece de manera exclusiva a la red social Kick, donde hace transmisiones exclusivas para la gente que lo sigue y todos sus fanáticos. Tiene 33,394 seguidores porque se trata de un canal completamente nuevo, pero en Twitter, por ejemplo, tiene más de 294 mil contactos.

Crédito: Brunenger / Twitter

Qué es Kick

Kick pretende hacerle una competencia directa a Twitch. Se fundó a finales de 2022 y lo hizo posible el también streamer Trainweck. Lo más novedoso de sus contratos es que las ganancias van a dividirse 95% para el creador de contenido y lo demás para la plataforma.

Aunque por el momento no ha despegado, ha empezado a llamar streamers de manera profesional para darles un contrato y hacerlos exclusivos de su marca, lo que ha comenzado a funcionar muy bien, pero será difícil verlos en la cima durante los próximos años, pues Twitch ha construido un gran imperio desde 2014.