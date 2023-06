Le costó un año olvidarse de su ex, y resultó ser su nueva jefa en el trabajo

Esta podría ser la ex pareja con la peor suerte del mundo. Hace un año se separaron, dejaron de amarse y comenzaron a olvidarlo todo. No sabían que el destino les tenía preparado una revancha, por lo menos de verse y de saludarse, pues terminaron encontrándose donde menos hubieran querido.

Para muchas personas, los compañeros de trabajo son su otra familia, conviven a diario y tienen problemas, pero también momentos felices, por lo que se convierten fácil en amigos. En esta ocasión, esa armonía podría llegar a romperse, pues los ex novios trabajan en el mismo lugar, y ella es ni más ni menos que la jefa.

Ex pareja se encuentra en el trabajo

En el video se le puede ver en una clase de curso de capacitación. Todos llevan un uniforme con camisa azul y pantalón oscuro. En la sala escuchan atentamente lo que está diciendo la mujer en cuestión. Lo que nadie sabía, es que grababa la sesión no porque quisiera recordarla después, sino para dejar evidencia de un incómodo momento.

La nueva supervisora de su trabajo es ni más ni menos que su ex novia, a quien tardó un año en olvidar, pues era el tiempo que tenía sin verla, sin saber de ella, sin mandarle mensajes, hacerle llamadas o escuchar su voz, ni recordar las tardes de verano y mucho amor.

"Si piensan que la vida los odia, no me conocen", escribió en sus redes sociales, dejando entrever que este mundo es muy pequeño y tarde o temprano puedes encontrar a esa persona que prometiste jamás volver a ver en tu vida, y no importará la historia entre ambos.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

Dios te agarró como su guerrero principal.

Me pasó. Mi ex ingresó a trabajar y pues yo iba a ser su jefa. Renunció al día siguiente.

Estaba escrito, de un modo u otro tenía que darte órdenes

Uno de mis peores miedos; me gustaba trabajar de mesero y dejé de hacerlo porque a su familia le gusta ir a restaurantes

Necesito las dos versiones de la historia.

Que la suerte esté de tu lado

Tal vez es el karma.

Lo pasado pasado. Si tienes una nueva novia, pues qué mejor.

Piden el story time

El video ya ase hizo viral, llegó hasta las 22.6 mil reacciones, y acumula hasta el momento más de 700 comentarios divididos entre los que le dan ánimos para seguir adelante, quienes le sugieren a la chica que sea dura especialmente con él, y quienes aconsejan que mejor renuncie a su puesto.

Lo más normal es que en esta clase de videos, la gente pida un story time para conocer todos los detalles de la situación, pero hasta el momento, Leonardo Contrera, como se identifica en su nombre de usuario, no ha dicho nada más sobre lo que sucedió ese día.

Los hechos aparentemente sucedieron en la Ciudad de México, como se puede apreciar en la geolocalización que puso el propio usuario en las redes sociales. También han preguntado los usuarios sobre el otro lado de la historia, el de la chica, quien hasta el momento se ha mantenido anónima.