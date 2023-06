Fernanda Castillo: Glow de verano eterno para una actriz, mujer y madre de tiempo completo

Fernanda Castillo ha incursionado en televisión, teatro y cine, con personajes que se han vuelto inolvidables, y nos cuenta que para ella la actuación más que una profesión es una misión de vida.

“Yo no me dedico a esto porque sea mi trabajo, ni porque un día haya dicho, ‘ah esto de ser artista funciona, paga bien’, porque en general mucha gente no paga bien (risas). Desde muy temprana edad esto apareció en mí como una misión de vida, me parecía que yo venía a dar un mensaje a través de contar historias, que podía tocar a los demás. Desde un lugar muy romántico como niña. Nunca he pensado en hacer otra cosa”, recordó la actriz.

Y si bien, es algo que ama hacer, uno de sus grandes aprendizajes en estos años de carrera ha sido.

“Que nada está todo el tiempo. En esta carrera sucede mucho que un día estás de moda y el día siguiente no, que eres tan bueno como lo último que hiciste. Tienes que seguir tratando de crecer, de ser lo más creativo posible. Antes pensaba que yo era mi carrera, me definía como actriz, y ahora me doy cuenta de que soy muchas más cosas y que eso nutre la actriz que soy. Hoy me doy cuenta de que mi vida también es importante, que mis amigos y mi familia son importantes, creo que hoy soy más completa porque me di cuenta de que soy más cosas”.

En diciembre de 2020, Fernanda se convirtió en mamá del pequeño Liam, y hoy nos cuenta cómo ha sido encontrar ese balance entre una carrera tan demandante y su rol como mamá.

“Antes ese tiempo no existía. Es una carrera que de por sí te lleva a hacer muchos sacrificios. Cuando uno está en el teatro, por ejemplo, te pierdes las bodas, las fiestas de todo el mundo. Cuando uno hace televisión, a veces no ves a tu pareja o a la gente con la que vives durante semanas, a veces meses. Igual el cine. Es una carrera en la que te adiestras a ser así. En algún momento era algo que no me pesaba.

Mascada: Dior / Joyería: Bulgari Foto: Diego Fierce

"Me debía a mi carrera, a la gente que me seguía y todo dentro de mí tenía que estar enfocado a mis proyectos. Después de la pandemia, después de lo que vivimos como humanidad y que al mismo tiempo yo me convertí en mamá, me di cuenta de que sí, mi carrera es muy importante y sí me debo en gran medida a mi público, pero también mientras más sana de mi mente esté y más feliz con quien soy yo como persona, como pareja, como mujer, como mamá, también le doy algo a mi carrera."

"Tiene que ser algo que me apasione brutalmente para dejar a mi hijo. Sí quiero seguir siendo actriz y sí va a haber muchos momentos en que no pueda estar en su vida, pero quiero enseñarle que vale la pena porque su mamá está construyendo algo que es un sueño para ella, porque quiero enseñarle eso a mi hijo, que el día que tenga que pelear por un sueño le invierta todo lo que le tenga que invertir”, aseguró Castillo sobre esta nueva etapa en su vida. Pero lo más importante que quiere dejar en su hijo es: “Ay, quiero que sea un hombre bueno y que sea feliz”.

Uno de los mayores retos que ha enfrentado en su carrera es a creer en sí misma.

“Ahora las cosas están cambiando mucho y me alegro, pero cuando yo empecé en esto tenías que ser de determinada manera, entrar en determinada talla… ser un montón de cosas, que yo no era. Y entonces me costaba muchísimo creer en mí porque siempre sentía que me tenía que estar disculpando con un medio que buscaba algo que no era yo. Y conforme ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que el ser diferente estaba chingón y no era un freno, sino era algo que me hacía especial”, comentó la actriz, quien también nos confesó está en un punto de transformación personal.

“Este año estoy en un momento de transición en que estoy aprendiendo a decir que no. Suena bien fácil, pero yo no sabía, fue a partir de terapia, en mi crecimiento como persona, aprendiendo a poner límites a lo largo de mi vida. Sobre todo en una carrera donde todo el tiempo sientes que, si no eres aceptado y si no eres querido, ya no te van a llamar, y decir que no es arriesgarte demasiado a que no te quieran. Ha sido un ejercicio muy fuerte, quiero darle un giro a mi carrera, porque quiero hacer cosas diferentes, porque no quiero hacer lo que venga, si no quiero hacer cosas especiales, que tenga el balance en mi vida que necesito”, aseguró.

Su reciente proyecto, Isla Brava, representó un desafío para la actriz pues, “es un personaje que no tiene nada que ver conmigo. Es una mujer que creció en una burbuja social criada para ser la hija, la esposa y la madre perfecta. Y ella está muy cómoda viviendo en ese lugar hasta que algo sucede y el marido desaparece. Lo que más me costó fue no juzgar desde el, ‘yo soy una mujer empoderada’. Tuve que desestructurar mi cabeza y pensar, bueno, ¿y qué si esta mujer es así? Pero va en contra de muchas de las cosas con las que a mí me criaron y en las que hoy en día todas las mujeres queremos creer"

Vestido: Dior / Joyería Bulgari Foto: Diego Fierce

CONSEJOS DE BELLEZA

¿Cuál es tu rutina de skincare?

La verdad es que, en los últimos años, tengo que decirlo porque antes no lo hacía, he aprendido de humectación y de filtro solar. No me ponía filtro solar. Me hubiera gustado que alguien me enseñara cuando yo tenía 20 años. Trato de no maquillarme si no es necesario, he aprendido que es la única manera de cuidar mi piel.

¿Qué nunca puede faltar en tu bolso de playa?

Filtro solar, una liga para el pelo, un Chapstick, y el sombrero más grande que pueda encontrar.

¿Cuáles son tus esenciales para la piel y el pelo?

Uso un protector solar para el pelo, y no hacerle nada. Me he dado cuenta de que no estar llenando de tantos productos el pelo y la cara, hace muy bien. También sprays de hidratación para la cara y toallitas para quitar el brillo.

¿Cuál es el mejor consejo de belleza que te han dado?

Que me respete a mí misma en el sentido de ‘no te pongas cosas que no te gusten’. Y aviéntate a ponerte cosas diferentes. Yo era muy clásica y me imaginaba sólo vestida de cierta manera, con ciertos colores, y me costaba mucho verme diferente. Y ahora, mientras más grande me he vuelto más arriesgada, y me da emoción porque, además, siento que estoy rompiendo barreras de mí misma.

HA DICHO

“Me costó mucho al principio verme a mí misma, tenía que ver cómo me veían los demás y como yo no entraba en los patrones de belleza, me costaba mucho pensar que de verdad era especial”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio

Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Oriflame y Hot Tools

