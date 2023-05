Seis años de éxitos: Celebración con las figuras de nuestro diario

2018 BÁRBARA MORI

La actriz se unió a nuestra campaña contra el cáncer de mama y abrió su corazón para hablarnos sobre el cáncer cérvico uterino que padeció. “No sabía si me iban a quitar la matriz o si ya no iba a poder tener hijos. Incluso pasó por mi cabeza la muerte”, dijo en entrevista.

2019 ALONDRA DE LA PARRA

La mexicana nos habló en ese momento de su debut con la orquesta Nacional de España, su carrera y su papel como mamá. “Nunca fui la más talentosa ni la más inteligente; me costaba todo más trabajo, pero sí fui la primera en llegar y la última en irme. Era lo único que podía controlar”, confesó.

2020 RAFA NADAL

El famoso tenista fue protagonista de nuestra portada y nos habló de su carrera y cariño a México. “Acapulco me encanta y el torneo es uno de los mejores del año. Sin duda, en el que mejor estamos tratados y eso siempre lo agradezco públicamente, porque se merecen todas las alabanzas”, aseguró.

2021 MARIE THÉRÈSE ARANGO

Quien fuera fundadora de la Asociación de Amigos del MAP y defensora de la artesanía mexicana, falleció a finales de 2022, y en entrevista para Panorama, un año antes, habló de su amor por México. "No es mi país, pero me ha dado tanto que el poder haber dado tanto a México me significa mucho”.

2022 MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ

La primera dama de Monterrey nos confesó su preocupación desde entonces por la niñez y su convicción por mantenerse fiel a sí misma y ayudar. “Nunca quiero dejar mi esencia, mi esencia es ser yo y no quiero que me cambie el puesto político”.

2023 MAURICIO OCHMANN Y PAULINA BURROLA

La pareja nos mostró los mejores looks para celebrar San Valentín y nos hablaron sobre su relación, cuándo se conocieron y su cita ideal. “Es una mujer llena de cualidades. Me encanta su dulzura, su nobleza, su entrega”, confesó Mauricio en entrevista con Panorama.

