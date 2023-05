VIDEO | ¿Gentrificación? "Fierro viejo" ahora se escucha en inglés en la Roma y la Condesa

No cabe duda que hay ciertos sonidos que distinguen a la Ciudad de México y por su puesto el más popular de todos es el ya famoso audio del "fierro viejo", el cual ya es bastante conocido no solo por capitalinos, pues también se escucha en diversas regiones del país, y es que desde hace unos años, no hay chilango que no reconozca lo que significa cuando escucha: "se compran colchones, tambores, refrigeradores..."

Lo más sorprendente de esto es que este audio se ha vuelto tan popular que ahora se escucha en inglés en algunas de las colonias con mayor gentrificación en la capital mexicana. En redes sociales, cibernautas captaron el preciso momento en que una camioneta en busca de fierro viejo reproduce en altavoz este sonido pero en inglés.

En las colonias más populares de la alcaldía Cuauhtémoc como, La Roma y Condesa, los vehículos pasan recolectando materiales de este tipo pero lo anuncian en los dos idiomas y es que ya es conocido estas áreas se han convertido en el lugar favorito de los extranjeros para vivir ahí.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un vehículo pasa con su alta voz con este audio en inglés, pues en otras ocasiones ya han sido captados otros autos con la misma grabación, también en las calles donde se sabe que hay mayor cantidad de personas extranjeras.

Indigna en redes nueva versión

En el video que ya se ha viralizado en redes sociales, se muestra el preciso momento en que una camioneta, la cual lleva varios colchones en la parte del toldo, recorre las calles de estas colonias con la grabación a todo volumen.

Rápidamente se desató una ola de comentarios en Twitter, donde algunos usuarios mostraron su enojo después de que alguien se tomara la libertad de grabar un nuevo audio pero en inglés, pues este conocido sonido está registrado ante la Sociedad de Autores y Compositores de México, por lo que en caso de que el propietario se percate de que su famoso audio ahora ha sido tomado y se reproduce en otro idioma tendría la posibilidad de demandar a quien lo haya utilizado sin su permiso.

Sin embargo, otros internautas tomaron lo ocurrido con bastante humor, incluso destacaron la creatividad de los mexicanos para siempre destacar en cualquier aspecto y señalaron que no les sorprendería que en un futuro se escuche también en otras partes del mundo traducido a más idiomas.