Olivia Collins justifica agresión de su hija contra Mónica Castañeda: “La pateó, fue agresiva”

Olivia Collins finalmente se pronunció sobre la desafortunada llegada que protagonizó durante el funeral de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, en la que sostuvo un zafarrancho con la periodista de espectáculos Mónica Castañeda, conductora del programa Ventaneando.

La actriz explicó que reaccionó de esa forma debido a que algunos medios de comunicación y reporteros la provocaron en ese momento: "Por supuesto que no (buscaba un altercado con la prensa), lo que menos quería era hablar, por respeto a mi amiga y Julián, no podía hacer nada, y se salió de las manos", explicó la artista.

Asimismo, Olivia Collins recalcó que el incidente se propició por la actitud de la comunicadora: "Fue la persona esta periodista o reportera, pateó a mi hija, fue muy agresiva, se puso adelante del carro, algunos de ustedes estuvieron, lo vieron y pues se mostró agresiva con mi hija y eso está grave. Y sí la pateó", declaró.

Finalmente, Collins admitió que todos los presentes no estaban en su mejor momento cuando ocurrió el altercado, aunque subrayó que su retoño sólo se defendió de la integrante de la producción de la que es titular Pati Chapoy:

“Creo que la desesperación, el dolor, y las confusiones, y las emociones en ese momento no están bien, ni de parte de ustedes ni de uno mismo, que haya pateado a mi hija, ese fue el motivo por el que mi hija hizo una seña que no es protesta, fue reacción y no fue para todos los periodistas, fue en especial para esa señora”, remató.

¿Cuál fue la reacción de los conductores de Ventaneando?

Después de presentar la nota, los conductores de Ventaneando expusieron sus puntos de vista de los que destacó el de Padrito Sola, quien aseguró que siempre disculpará a su amiga Olivia Collins debido a que le enseñó el truco para detener el llanto de forma casi instantánea. "Cuando tuvo los problemas terribles con el papá de las hijas (Silvio García Patto), estábamos un día Pati y yo en una entrevista y de repente se emocionaba de la situación tan terrible que pasaba y se le llenaban los ojos de lágrimas y entonces se apretaba la nariz y se le suspendía el llanto", reveló.

Daniel Bisogno continuó el tema, pero muy a sus estilo ya que comentó que la actriz debe "contener a su hija y amarrarla en la casa". Linet Puente, por su parte, le hizo saber al público que su compañera Mónica Castañeda tuvo que acudir con el especialista para tener una fisioterapia por el jaloneo que tuvo el día del altercado y que incluso sigue teniendo lastimado el cuello.

