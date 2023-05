Shein: ¿cómo hacer una reclamación por un producto que no me llegó?

Desde hace un par de años, la tienda Shein se ha vuelto una opción segura y barata de adquirir ropa que se encuentra en tendencia y a pesar de que puede tardar algunas semanas en llegar, las compradoras más asiduas de la tienda sabe que la espera vale completamente la pena. Por otra parte, algunas personas piensan que comprar ropa en línea puede ser complicado ya que muchas veces las prendas mostradas en la pantalla no lucen como se esperaba o simplemente la talla elegida no fue la correcta y más allá de resignarse a gastar el dinero en prendas que no se usarán, existen opciones como la devolución para recuperar el costo invertido en ellas.

Atención a cliente de Shein

Es así como resulta necesario conocer las políticas de cambios, devoluciones y reclamaciones de tiendas como Shein, la cual a pesar de ser completamente digital tiene una buena atención al cliente; por su parte, la tienda pone a disposición de las y los usuarios distintas formas de ponerse en contacto para así resolver los inconvenientes que se pudieran haber presentado durante o después de la compra, aquí te mostramos de qué manera podrías ponerte en contacto con ellos.

Reclamos por medio de la aplicación

Si tuviste algún problema con tu pedido, lo más sencillo será contactar a soporte por medio de la aplicación de Shein, para ello primero deberás iniciar sesión en tu dispositivo y dirigirte a la opción que dice "Yo" y se encuentra ubicada en la parte inferior derecha.

Da clic en esta opción para comenzar con el reclamo.

Fotografía: Captura de pantalla.

Una vez que te encuentres ahí y hayas iniciado sesión se desplegará un menú en donde podrás ver distintas opciones sobre tu cuenta, en ese mismo apartdao podrás consulta el historial de tus compras y crear reseñas de las prendas que hayas adquirido. Ahora bien, da clic en la opción de "Soporte" para continuar con el reporte.

Del mismo modo puedes explorar más opciones para tu cuenta.

Fotografía: Captura de pantalla.

Después de ello se te redirigirá a otra pantalla en donde podrás elegir entre distintas opciones, en cada una de ellas te pondrán en contacto con una persona que te ayudará a resolver tus dudas y podrá darte una solución especial para el problema que se haya presentado; del mismo modo podrás consultar el aviso de privacidad de la tienda y cambiar aspectos de tu cuenta, así como la forma de pago e, incluso, solicitar la devolución de tu dinero.

De acuerdo con el problema que se haya presentado es el apartado donde deberás dar clic.

Fotografía: Captura de pantalla.

Tienes un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra para realizar devoluciones. Para ello, debes ponerte en contacto con el servicio al cliente enviando un mensaje en el que indiques el motivo de la devolución, una vez que el servicio al cliente reciba tu mensaje, recibirás una respuesta dentro de las siguientes 24 horas con las instrucciones detalladas sobre cómo proceder con la devolución. Es importante que envíes el artículo en su embalaje original y cuando la oficina de servicio al cliente haya recibido el paquete, se realizará el reembolso en un plazo máximo de 10 días.

Número telefónico de Shein

La devolución de tu dinero se realizará a la misma cuenta que hayas registrado.

Fotografía: Instagram/@shein_mex

La empresa no proporciona un número telefónico para establecer contacto directo, sin embargo, ofrece el servicio de Reserva de llamada. Mediante este servicio, puedes dejar tus datos en un formulario de contacto y especificar el momento y la hora en la que deseas ser contactado por el departamento de atención al cliente, ellos se comunicarán contigo para responder a tus preguntas o atender tus reclamaciones.

Así mismo, en la página web de la empresa, encontrarás un chat interactivo privado que te permitirá resolver tus dudas y problemas. El chat está disponible de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas, y los sábados de 9:00 a 17:00 horas. Además, también puedes contactarlos a través del chat privado en la red social Facebook.

