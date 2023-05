Los Fabulosos Cadillacs: ¿cuáles son las canciones que podrían tocar en al Zócalo de la CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer en fechas recientes que el próximo 3 de junio de 2023 habrá un concierto masivo completamente gratis en la Plaza de la Constitución, y estará a cargo de Los Fabulosos Cadillacs, banda argentina de Latin Ska consagrada en todo el mundo.

El Zócalo capitalino recibirá a varias miles de personas desde tempranas horas, por aquellos que siempre acuden a acampar. El día del evento se podrá llegar al lugar a través de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) por las estaciones Allende y Pino Suárez.

Crédito: Gobierno de la CDMX

Qué canciones podrían tocar Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo

Desde los años 80 y hasta el momento, la banda liderada por Flavio Cianciarulo y Vicentico tienen un total de 12 discos de estudio en el mercado y cuatro más en vivo, además de otras tantas colaboraciones en discos recopilatorios u homenajes, por lo que su repertorio es tremendamente amplio.

Los más fanáticos seguro que tienen claro a lo que irán al Zócalo, y ya están repasando los clásicos del conjunto argentino. Los que no son tan fanáticos y solamente conocen algunas cuantas canciones que sonaron en el radio durante la década de los noventa y principios de los dosmiles, puede ser que necesiten una pequeña ayuda.

Basados en sus más recientes conciertos en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina; en la Trastienda de la misma ciudad; la Antel Arena de Montevideo, Uruguay; así como el coliseo José Miguel Agrelot, de Puerto Rico, entonces puede hacerse una predicción bastante certera de las canciones que sonarán en la CDMX.

Crédito: Facebook / Los Fabulosos Cadillacs

Los grandes clásicos que no han faltado son "El genio del Dub", "Mal Bicho", "Matador", "Manuel Santillán, el León", "Demasiada presión", "Vasos Vacíos", "Calaveras y diablitos", "El Satánico Dr Cadillac", "Siguiendo la luna", y "Yo no me sentaría en tu mesa"; además, son históricamente las más tocadas.

Por otra parte, es bien sabido que su primer tema es un intro de la clásica canción instrumental de las películas de James Bond, seguido de un instrumental de nombre "Cadillacs" del disco "Yo te avisé!!" de 1987, con un ritmo más rápido para entrar en calor durante las frías noches de concierto.

Algunas otras canciones que no han faltado durante las últimas presentaciones son "Estoy Harto de verte con otros", "Número 2 en tu lista", "El Aguijón", "V Centenario", "Carnaval toda la vida", "Mi novia se cayó en un pozo ciego", "El Muerto" y "Vos Sabés". La duración de los conciertos ha sido de alrededor de dos horas.

Por último, algunos temas que han rolado por el setlist, a veces aparecen y a veces no, han sido "Los Condenaditos", "Padre Nuestro", "Basta de llamarme así", "Saco Azul", "Carmela" y "Hoy lloré canción". El set definitivamente puede acortarse; las últimas presentaciones han sido de aproximadamente una hora con 15 minutos, a excepción de Grupo Firme que se acercó a las 3 horas.