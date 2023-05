Telefonista de call center deslumbra en TikTok con su belleza

Las redes sociales están llenas de toda clase de videos, entre ellos los de chicas que que con su carisma y belleza se vuelven virales, como es el caso de Arely Valencia, cuyo usuarios es “@arelyreyreyvalegonza”, pues subió un TikTok en el que se le ve con una playera negra de manga larga y un suéter blanco que conquistó a la red. Ella al parecer trabaja en un call center y desde ahí ha subido varios clips.

En el TikTok la chica escribió “Como cuando trabajar con puras mujeres” y puso de fondo un audio de Jenni Rivera, conminado con otro, en respuesta a un presunto mal comentario sobre su aspecto físico.

Ella suma más de 70 mil seguidores en TikTok. Foto: Captura / @arelyreyreyvalegonza / TikTok.

Su publicación generó mucho debate

En la descripción escribió lo siguiente: “Entre las mujeres no existe la solidaridad laboral, por el contrario, existe mucha envidia y ni que decir de la competencia y no me refiero a la profesional, esa está bien, me refiero a quién viste mejor, quién, luce más esbelta, quien tiene el mejor guardarropa. Y es como si se sintieran amenazadas todo el tiempo.Gracias a Dios este no es mi caso,trabajo en una oficina llena de mujeres a las cuales admiró mucho y todas nos respetamos mucho”.

Halagaron mucho su estilo. Foto: Captura / @arelyreyreyvalegonza / TikTok.

La publicación original tiene más de 117 mil me gusta, casi 1200 comentarios y más de 1.1 millones de reproducciones. Aunque hubo algunos a los que les molestó lo que puso, muchos se enfocaron en destacar su estilo y su atractivo.

No es la única que se hace viral

Recientemente, Katherine Munera, una joven colombiana, logró captar la atención de miles de personas en todo el mundo gracias a su encanto y carisma y ahora es apodada “la conductora de metro más bella del mundo”. Su historia, que se ha vuelto viral en redes sociales, anteriormente operaba en el metro de Medellín, Colombia, pero ahora labora en el de Quito, Ecuador.