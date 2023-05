La "Barbie Checa" revela el desafío más grande de ser una muñeca de la vida real

Gabriela Jirackova, originaria de Praga, República Checa, es mucho más que una cara bonita. Esta cantante de ópera de 23 años ha cautivado a la industria de la música con su voz angelical y su increíble parecido con la muñeca Barbie, sin embargo, ha mencionado a sus miles de fans que su vida no es nada fácil. Como parte de un proyecto de arte personal, Gabriela ha experimentado una transformación física y colabora con clínicas de operaciones estéticas, boutiques y salones de todo el mundo.

Su proyecto es artístico. Foto: @lolotabella / Instagram.

¿Qué operaciones se ha hecho Gabriela Jirackova?

A lo largo de los años, Gabriela, quien tiene 23 años, ha pasado por numerosos procedimientos cosméticos, incluyendo liposucción, rinoplastia, implantes de relleno dérmico, botox y colocación de dientes frontales cerámicos para conseguir una sonrisa perfecta al estilo Hollywood. A pesar de que estos tratamientos han tenido un costo aproximado de 80 mil dólares, Gabriela considera que vale la pena, ya que para ella, lucir como una Barbie humana es un signo de empoderamiento.

Próximamente lanzará más canciones. Foto: @lolotabella / Instagram.

“Mantener mi apariencia es un desafío en todos los aspectos, financieramente, físicamente y mentalmente. Pero siempre he sido feliz y he amado mi cuerpo. He sido consciente de mi belleza natural y la considero simplemente una mejora de lo que ya tenía. Probablemente nací siendo una Barbie", afirmó Gabriela, quien también se hace llamar "la primera Barbie checa".

No sólo es modelo de redes

No obstante, Gabriela no se reduce a su imagen y su música. Actualmente, está estudiando pedagogía preescolar y extraescolar, y ha fundado su propio proyecto de investigación internacional, 'Think'. Este proyecto se enfoca en el uso del arte popular en la educación para prevenir el mal uso de noticias falsas, violencia y extremismo en niños y jóvenes.

También estudia pedagogía. Foto: @lolotabella / Instagram.

Ahora, Gabriela se prepara para su regreso a la escena musical con su primer álbum, el cual promete colaboraciones con artistas internacionales. Paralelamente, está dedicando la mayoría de su tiempo a la grabación de videos musicales.

Desde pequeña, Gabriela demostró un talento innato para la música, comenzando a actuar a la temprana edad de siete años. Su formación se ha centrado en canto clásico y ópera, lo que le ha permitido obtener numerosos reconocimientos. Destaca su primer lugar en la competencia internacional de canto Zelený Slavík (Ruiseñor Verde), así como diversas participaciones en teatro y en series de televisión checas como Ulice y Špackovi v síti casu.